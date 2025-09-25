Un lujo de esculturas toma las calles de Madrid

Mucho que ver y disfrutar. Una exposición que propone un recorrido desde Serrano a Velázquez, con 7 obras de gran formato, ubicadas en calle, que permiten conocer la evolución de Baltasar Lobo, considerado un imprescindible en la escultura española moderna.

Además, las marcas asociadas a Madrid Luxury District acogerán cerca de 20 obras de menor escala. Durante estas semanas, referentes del mundo de la cultura y el arte que participarán en tres encuentros culturales para profundizar en la figura de Baltasar Lobo

En este circuito y por primera vez en Madrid Luxury Art, las esculturas incluirán un QR enmarcado para que las personas con discapacidad visual puedan disfrutar de la exposición.

En colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, la exposición sobre Baltasar Lobo incluye 7 esculturas de gran formato en la calle y cerca de 20 esculturas, de menor escala, que se ubicarán en diferentes marcas asociadas a la Madrid Luxury District.

El recorrido permite conocer la evolución de uno de los escultores más destacados del siglo XX y las distintas etapas del trabajo de Lobo, que comienza en la figuración y evoluciona hacia la abstracción de la figura femenina, a partir de una propuesta de estilización y líneas en movimiento.

«Madrid Luxury District es la Asociación que reúne a muchas de las principales firmas de lujo nacionales e internacionales ubicadas en Madrid. MLD nace en el eje de Ortega y Gasset y ha ido abriéndose paso a otras zonas y marcas exclusivas de Madrid. Madrid Luxury District es un espacio de encuentro, colaboración y compromiso, y con este compromiso estamos inaugurando la cuarta edición de Madrid Luxury Art. Una exposición de Baltasar Lobo, escultor español muy referente en el siglo XX. Hoy, arte y lujo se dan la mano de nuevo» afirma Inmaculada Pérez Castellanos, fundadora de Madrid Luxury District. Una oportunidad para sacar el arte a la calle y disfrutar de un espacio urbano muy especial.