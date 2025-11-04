La M-300 reabrirá el jueves en el Puente de Zulema tras finalizar las obras antes de lo previsto

La carretera M-300 reabrirá al tráfico el próximo jueves 6 de noviembre a su paso por el Puente de Zulema, en Alcalá de Henares, tras la finalización de las obras de mejora en esta vía cuatro días antes de lo previsto, según ha informado la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Aunque los trabajos de asfaltado y señalización ya han concluido, la reapertura se realizará con velocidad limitada hasta la finalización completa de los trabajos, prevista para finales de este mes.

Inicialmente, el calendario fijaba la conclusión de las obras para el 10 de noviembre, pero en las últimas semanas se ampliaron los turnos de trabajo, incluyendo fines de semana, con el objetivo de acelerar los plazos y minimizar las molestias a los conductores.

MADRID.-Alcalá.- La M-300, cortada al tráfico durante cinco semanas por obras en el puente Zulema Europa Press

De esta forma, la M-300 recuperará la circulación en este punto cuatro días antes de la fecha estimada. Los trabajos de reparación y ensanche del puente sobre el río Henares, situado a la altura del kilómetro 25,400, comenzaron el pasado mes de junio.

Una vez concluidas las actuaciones, la nueva pasarela peatonal y el carril bici quedarán operativos a finales de noviembre, cuando se complete la instalación de la barandilla peatonal y el pavimento de la acera, parte de la nueva plataforma de hormigón que amplía la anchura útil de la pasarela en 2,7 metros, con el objetivo de mejorar la seguridad de peatones y ciclistas.

Durante las obras se ha rehabilitado y ampliado la estructura del puente, incorporando elementos de seguridad actualizados y medidas para proteger la infraestructura frente a humedades, todo ello respetando su estética original.