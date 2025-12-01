Estos son los mercadillos navideños de Madrid que abren en diciembre: fechas y horarios

El alumbrado navideño de 2025 en Madrid se encendió oficialmente el 22 de noviembre, con un despliegue que abarca más de 240 ubicaciones en los 21 distritos de la capital. Ese encendido marcó el inicio del periodo festivo, aunque la apertura de otras actividades, como los mercadillos navideños o pistas de patinaje, se siguen dando hasta diciembre.

De esta forma, el último mes del año se consolida como un mes clave para quienes buscan regalos navideños, decoración festiva, productos artesanos, moda especial o experiencias diferentes. Por eso, la capital se guarda varias alternativas para comenzar el fin de año con nuevas oportunidades de vivir una gran Navidad en Madrid.

Mercadillo del Gato

Con apertura del 12 de diciembre al 6 de enero de 2026 en la Gran Vía 13, este año el Mercadillo del Gato regresa como una alternativa al centro de Madrid. n su interior se agrupan más de 60 expositores que comercializan desde moda, bisutería o complementos, hasta objetos de decoración, cosmética natural, artículos gourmet, diseño o coleccionismo. El horario es continuo, de 11:00 a 21:00 todos los días.

Xmas Shop de Sally Hambleton

La Xmas Shop de Sally Hambleton es un proyecto más selecto y con perfil decorativo. Estas fiestas arranca el 15 de diciembre y se extiende hasta el 5 de enero de 2026 en la calle Gabriel Lobo 11, en Madrid. El espacio funciona como una tienda‑mercado destinada a ofrecer decoración navideña cuidada: coronas naturales, adornos de Navidad, mantelería, velas, candelabros, objetos de diseño o decoración para el hogar.

Feria Mercado de Artesanía

Este 2025 se celebra la 38ª edición de la que probablemente es la feria artesanal más relevante de toda la ciudad. Se instala en el tramo del Paseo de Recoletos que une las plazas de Colón y Cibeles, y estará en funcionamiento del 1 al 30 de diciembre. Durante ese periodo, los visitantes pueden acceder gratuitamente a más de 130 puestos, donde artesanos de toda España exponen productos hechos a mano. El horario habitual es de 11:00 a 21:00, aunque el 24 de diciembre cierra a las 15:00 y el 25 no abre.

Mercado de las Conchas

El Mercado de las Conchas representa una opción más alejada del bullicio del centro, ideal para quienes buscan una experiencia diferente. Su nueva edición está convocada para los días 13 y 14 de diciembre de 2025, en la Casa Verde, ubicada en la Avenida Rosario Manzaneque 25, en la localidad de Torrelodones. Ambos días el horario será de 11:00 a 20:00 horas. Entre sus puestos se podrán encontrar productos de diseño, moda artesanal, cerámica, joyería, decoración, cosmética natural, productos gourmet y artículos de autor.

Christmas Market by Eleven People

El Christmas Market by Eleven People & Only YOU Hotels se celebrará del 5 al 7 de diciembre de 2025 en el Only YOU Boutique Hotel Madrid, en pleno centro de la ciudad. Se trata de un market que acogerá talleres, marcas artesanales y productos ideales para regalos navideños. Organizado por Eleven People, el horario previsto es de 11:00 a 20:30 h.