Madrid: un accidente en la A-6 provoca retenciones kilométricas a la altura de Las Rozas

Mañana muy complicada para el tráfico en Madrid. Un alcance entre varios vehículos en la mañana de este lunes está generando importantes retenciones en la autovía A-6, en sentido entrada a Madrid, a la altura de Las Rozas.

Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro se ha producido en el punto kilométrico 27 y ha obligado a cortar el carril izquierdo.

Se recomienda extremar la precaución en la zona y seguir las indicaciones de los paneles luminosos y de los agentes de Tráfico.

La DGT ofrece información actualizada sobre el estado de la circulación a través de su cuenta oficial en DGT y los boletines de radio.