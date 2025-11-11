Movilidad
Madrid: un accidente en la A-6 provoca retenciones kilométricas a la altura de Las Rozas
Un martes congestionado en esta vía de entrada a la capital a causa de un siniestro que está en vías de solución
Mañana muy complicada para el tráfico en Madrid. Un alcance entre varios vehículos en la mañana de este lunes está generando importantes retenciones en la autovía A-6, en sentido entrada a Madrid, a la altura de Las Rozas.
Según informa la Dirección General de Tráfico (DGT), el siniestro se ha producido en el punto kilométrico 27 y ha obligado a cortar el carril izquierdo.
Se recomienda extremar la precaución en la zona y seguir las indicaciones de los paneles luminosos y de los agentes de Tráfico.
La DGT ofrece información actualizada sobre el estado de la circulación a través de su cuenta oficial en DGT y los boletines de radio.
✕
Accede a tu cuenta para comentar