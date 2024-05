Madrid acoge la nueva temporada del pintxo donostiarra

Un año más, Madrid celebra la gastronomía. Y la gastronomía española no se entiende sin las raíces donostiarras. No olvidemos que el País Vasco cuenta con 23 restaurantes en la Guía Michelin 2024; tres estrellas (Arzak, Azurmendi, Lasarte-Oria y Akelarre); dos estrellas (Amelia y Mugaritz); y numerosos restaurantes de una estrella (Txispa, Alameda, Elkano, Larrabetzu, Etxanobe Atelier, Etxebarri, etc.). Pero tampoco olvidemos que además de este escalón cualitativo de la técnica y creatividad, es la región de la comida callejera, así como de la defensa de la tradición desde el producto.

En este contexto, la Asociación de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa, en colaboración con el Instituto del Pintxo de Donostia, presentó por tercer año en Madrid la nueva temporada del pintxo Donostiarra. El restaurante Omeraki by Chicote volvió a ser el escenario donde se pudo disfrutar de la gastronomía más emblemática y popular de Guipúzcoa, preparada en vivo en las cocinas centrales y laterales del establecimiento, lo que permitió degustar una amplia selección de pintxos recién elaborados.

Ocho establecimientos participaron presentando sus creaciones en pintxos, con el doble propósito de promover la renovación anual de la oferta gastronómica de sus barras y consolidar a Guipúzcoa como la cuna de la cocina en miniatura y del «street food» nacional. El evento, organizado por Gastronomicom News, contó con el apoyo del Departamento de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno Vasco, el Departamento de Movilidad, Turismo y Ordenación del Territorio de la Diputación Foral de Guipúzcoa y la Sociedad Fomento San Sebastián. También con personalidades del mundo económico, político, empresarial y, cómo no, hostelero, de la Comunidad de Madrid, entre otros.

Madrid, un público exigente

LA RAZÓN se ha puesto en contacto con Kino Martínez, secretario general de la Asociación de Empresarios de Hostelería de Guipúzcoa, y Jesús Santamaría, presidente del Instituto del Pintxo, quienes además de mostrar un orgullo por su tierra destacan el conocimiento del público madrileño en lo que a gastronomía se refiere.

«La Asociación vela y promociona la actividad turística y gastronómica de Guipúzcoa. Defendemos todas sus expresiones, desde la cocina de calle, las sidrerías y los asadores, hasta la más creativa», comenta Kino Martínez.

La visita al restaurante Omeraki de Madrid tuvo como objetivo presentar la nueva temporada del pintxo donostiarra en la capital, «porque sois los madrileños los principales clientes, los principales turistas de San Sebastián como destino de turismo gastronómico», señala Martínez. «Por eso, os lo queremos agradecer, sois unos enamorados de nuestra provincia y en la Asociación elegimos Madrid como el mejor escenario de presentación». Kino Martínez define Madrid como «el primer centro emisor de turistas hacia Guipúzcoa, por encima de Cataluña o la Comunidad Valenciana». Además de que recoge muchos de los principales medios turísticos y gastronómicos con los que tienen relación.

Por su parte, Jesús Santamaría, presidente del Instituto del Pintxo, destaca el papel del mismo como evaluadores y guionistas de los platos más típicos y emblemáticos de la gastronomía vasca, que se encuentran «vigentes, con ganas y con futuro». El reto, señala Jesús Santamaría, es «no perder lo que somos, aceptando la tradición, la evolución y las nuevas técnicas de innovación».

El acto

El acto se dividió en dos partes: durante la mañana prepararon un concurso de pintxos con 12 influencers relacionados con el mundo de la gastronomía; y por la tarde tuvo lugar el acto institucional con medios y representantes de diferentes sectores, junto a compañeros hosteleros de Madrid como José Antonio Aparicio, presidente de Hostelería de Madrid, o José Luis Yzuel, presidente de Hostelería de España.

Algunos de los invitados al evento Cedida

En este encuentro ocho establecimientos presentaron novedades en sus pintxos. Allí, cerca de 250 personas fueron invitadas a conocer esta cocina sabrosa, novedosa y creativa.

En cuanto a la tradición que embebe Madrid de País Vasco, motivo por el cual fue el destino del acto, Kino Martínez considera que «los madrileños son un público muy exigente, igual que el que nos visita. Pero así tiene que ser, para que el nivel gastronómico siga manteniéndose y creciendo». Y añade que «se trata de un público que le gusta combinar todas las ofertas gastronómicas que ofrecemos, desde visitar a Arzak hasta visitar a Julián de Tolosa para comer una chuleta o perderse por la parte vieja comiendo pintxos». Con todo ello, también señala que el público madrileño «conoce, sabe, con un poder adquisitivo medio-alto, que encuentra en Guipúzcoa un destino reconocido». La primera opción por la que se decanta el público, indica Kino Martínez, es la tradicional, es decir, la oferta de los asadores en Getaria, el Besugo en Orio o la parrilla de Tolosa, por ejemplo. «Creo que la tradición nos define más pese a contar con excelentes restaurantes con estrella», apunta.

Por último, pone un tema encima de la mesa que invita a la reflexión: la formación de los trabajadores, uno de los retos del futuro en el universo gastronómico.