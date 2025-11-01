Madrid amplía el convenio con los Registradores de la Propiedad para facilitar la tramitación y liquidación de impuestos

El Gobierno de la Comunidad de Madrid informó este sábado de la ampliación de su convenio con el Colegio de Registradores de la Propiedad y Mercantiles, destinado a la gestión y liquidación de los impuestos sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, así como Sucesiones y Donaciones.

El Ejecutivo regional aportará 816.878 euros más a este acuerdo, con el fin de reforzar un servicio gratuito que en 2025 ha superado todas las previsiones de uso por parte de ciudadanos y empresas.

Gracias a esta medida, y a través de las 24 oficinas liquidadoras gestionadas por esta entidad, los contribuyentes reciben información, asistencia y apoyo en la tramitación de sus tributos, utilizando los mismos sistemas que emplea la Administración autonómica. Este servicio abarca también la grabación, revisión y, en su caso, el pago de los tributos, garantizando así una atención integral.

En función de la actividad realizada, los registradores perciben una retribución, además de una cantidad fija destinada al mantenimiento de las oficinas y una variable vinculada al volumen de liquidaciones ingresadas. Durante este año, se han llevado a cabo cerca de 130.000 autoliquidaciones y se han revisado más de 250.000 documentos en el marco del convenio.

La colaboración entre la Comunidad de Madrid y los Registradores de la Propiedad se remonta a 1996, aunque en 2021 entró en funcionamiento un nuevo modelo que incorporó la atención personalizada al contribuyente.