Más Madrid amplifica el discurso pro Palestina tras el archivo de las residencias y el repliegue de sus lonas

El día que se conoce que son ya 21 las causas archivadas contra el Gobierno regional por la gestión de las residencias en la covid, Más Madrid intensifica su discurso pro Palestina. Coincidiendo con las acampadas de universitarios madrileños, las portavoces de la formación en la Asamblea y el Ayuntamiento pusieron más foco en los campus que en los centros de mayores. La Audiencia Provincial archivó las dos últimas causas horas antes de que Manuela Bergerot y Rita Maestre intervinieran contra el PP en Vallecas y Plaza de la Villa. «El recurrente obvia que la pandemia afectó, no a la Comunidad de Madrid, sino a gran parte del planeta, con consecuencias muy similares en numerosos países», argumentan desde la Audiencia, según informó este periódico. El mismo día, la Junta Electoral Provincial desestimó el recurso del partido de Mónica García y confirmó la retirada de las lonas con el número de fallecidos en residencias durante la pandemia.

El jueves «horribilis» de Más Madrid, la portavoz en el Ayuntamiento lució en la Plaza de la Villa una camiseta reivindicativa con el lema «Palestina libre». Tras animar a los estudiantes acampados, Rita Maestre aprovechó el Día de Europa para acusar al PP de Madrid y al alcalde de la capital, José Luis Martínez-Almeida, de estar «solos en la defensa del gobierno criminal de Netanyahu». En la Asamblea, su compañera de partido y líder de la oposición llamó «censora jefe» a la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, después de que la Junta Electoral estimara el recurso de los populares que pedía retirar los carteles desplegados por su formación.

Sin lonas en las calles y con 21 causas archivadas por la gestión de los geriátricos madrileños, Bergerot subió los decibelios en la Cámara regional a cuenta del reconocimiento de Estado de Palestina. «Ayuso es enemiga de la libertad. Le he recordado que no va a poder borrar las 7.291 víctimas de los protocolos de la vergüenza, ni parar las acampadas de los estudiantes madrileños en defensa de Palestina», resumió en X tras el enfrentamiento con la presidenta. «Cuando vayan a poner pancartas en las universidades, no se olviden de ellas», escribía Ayuso en la misma red junto a un video de su intervención en el pleno. En la Asamblea, la popular instó a Más Madrid a acordarse «de las judías asesinadas, mutiladas, desguazadas por Hamás, a quienes ustedes hacen el caldo gordo».

Varapalo judicial

La dirigente aprovechó el varapalo judicial para el partido de izquierda recordando la gigante lona «al estilo nazi» con la cara de su hermano que Podemos colocó en la calle Goya en las pasadas autonómicas. El PP consiguió la mayoría absoluta y Podemos desapareció en Madrid, unos resultados que los populares han recordado esta semana a la formación de Mónica García, obligada a recoger los carteles.

A cuatro días para la conmemoración de San Isidro en Cibeles, la formación de izquierda abunda en el enfrentamiento por la situación en la franja de Gaza. Maestre ha insinuado que su grupo podría ausentarse del acto institucional donde se entregarán las medallas, una de ellas a la comunidad judía. Para Almeida, este hecho supondría «faltar a sus obligaciones como concejala» y optar por una postura «antisistema», confundiendo, en su opinión, las posiciones con las responsabilidades institucionales.

El alcalde ha dicho que «no cabe avalar discursos antisemitas. Me gustaría que fueran igual de contundentes para ser coherentes en la condena de Hamás. Y lo vemos en los ministros del Gobierno de España. No obedece a que defiendan la causa palestina, obedece a profundas raíces antisemitas que todavía, desgraciadamente, están en buena parte de la izquierda española».

Las acampadas estudiantiles han servido a Más Madrid para hacer un giro en su discurso la semana en la que la Justicia da la razón a Ayuso y su gobierno lanza nuevas rebajas fiscales en materia de vivienda. Entre ellas, la deducción de mil euros en el IRPF para quienes formalicen nuevos contratos de arrendamiento y una bonificación en cuanto a préstamos hipotecarios por vivienda habitual.

Cercanías

El incidente de Cercanías ha opacado también a la oposición regional. El penúltimo choque entre Moncloa y Sol apenas ha dejado espacio a la izquierda en Madrid más allá del rebufo marcado por el ministro Óscar Puente. La imagen de los pasajeros caminando por las vías del tren por otra incidencia ha colmado la paciencia de los usuarios de Cercanías, que han llenado las redes sociales de quejas mientras el titular de Transportes defendía su gestión y atacaba la de Ayuso. Desde la Comunidad animaron al ministro a dejar de tuitear y centrarse en la gestión para evitar nuevos altercados, un dardo que Puente quiso desviar con un ataque: las incidencias en Metro multiplican por diez a las de Cercanías. La afirmación chocó con la respuesta del suburbano madrileño que confirmó que sus incidencias son un 62 por ciento menos que en el servicio nacional y aclaró que el ministro se basa en datos «que no son homogéneos» para establecer esa comparación.

Los fallos de esta semana en la red estatal obligaron al ministro a pronunciarse en la rueda de Prensa del Consejo de ministros y ocuparon parte del debate nacional en el Congreso. El portavoz del PP en la Comisión de Transportes, Héctor Palencia, acusó al ministro de «derivar responsabilidades a la red de Metro de Madrid, que es precisamente quien está salvando a los usuarios de esta incompetencia».