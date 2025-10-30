Moción de censura en El Boalo: PSOE, BCM En Común y un edil que dejó Vox, contra el alcalde

Terremoto político en la sierra de Guadarrama. El PSOE, el partido BCM En Común y José Olmos, el edil no adscrito que abandonó Vox, han presentado una moción de censura en el Ayuntamiento de El Boalo-Cerceda-Mataelpino contra el alcalde del PP, Sergio Sánchez Yunquera.

El Consistorio cuenta con 13 concejales, de los que 6 corresponden al Gobierno -4 al PP, 1 a Vox y 1 a Somos Pueblo-. Frente a ello se han situado los siete que conforman los 3 socialistas, los 3 de BCM y un edil no adscrito.

El escrito de moción de censura presentado en el Registro Municipal propone como nueva alcaldesa a la actual portavoz del PSOE, Soledad Ávila, en un Pleno que, según los plazos previstos será el 12 de noviembre.

Los firmantes alegan "pérdida de confianza política en el actual alcalde" por la "gestión desarrollada en el presente mandato", que consideran "ha derivado en un deterioro" del funcionamiento institucional del Ayuntamiento.

A ello suman una "ruptura del diálogo y la cooperación entre los grupos municipales", con "consecuencias negativas para la gobernabilidad" del municipio. Afirman que es "necesario un cambio" en la "dirección política" del Ayuntamiento, que "devuelva la confianza, el respeto institucional y la eficacia en la gestión pública".

Comunicado del alcalde

Por su parte, el alcalde de la localidad ha emitido un comunicado en el que acusa a los firmantes de la moción de haber mantenido una "actitud de bloqueo político" durante "más de 20 días" generando un "clima de incertidumbre en el municipio".

"Hoy han materializado esa intención, en contra de la voluntad que los vecinos expresasteis legítimamente en las elecciones municipales de 2023. Conviene recordar que una moción de censura es una herramienta democrática concebida para corregir una mala gestión o censurar actuaciones contrarias al interés general, o incluso a la Ley. No es este el caso", asegura en el texto.

El regidor ha asegurado que su gobierno "legítimo y transparente", ha trabajado "sin descanso durante casi tres años" para "hacer prosperar al municipio", impulsando proyectos que "aquellos partidos no supieron o no quisieron poner en marcha durante sus años de gobierno".

"También hemos sido conscientes de nuestros errores y sabedores de que el afán de mejora debía guiar siempre nuestra actuación. En este tiempo, El Boalo, Cerceda y Mataelpino han avanzado con firmeza", puntualiza.

Sánchez Yunquera ha asegurado que durante estos días ha comprobado el "sentir mayoritario de los vecinos", en "claro rechazo a esta moción" y "respaldando la continuidad" de un gobierno que "ha demostrado solvencia, seriedad y compromiso con su pueblo".

"A todos ellos les agradezco su apoyo y confianza. He tenido el inmenso honor de ser vuestro alcalde durante este tiempo, sirviendo con humildad y esfuerzo al municipio. Siento un gran agradecimiento también hacia los trabajadores municipales que han contribuido con su buen hacer a la mejora de los servicios municipales", ha subrayado.

El alcalde avanza que como "concejal y líder de la oposición" seguirá actuando con "serenidad, responsabilidad y respeto institucional", defendiendo el "mandato legítimo" que le otorgaron los ciudadanos y "trabajando, como siempre, por el interés de El Boalo, Cerceda y Mataelpino. "Seguiremos cumpliendo objetivos, con la ilusión de seguir haciendo más grandes nuestros pueblos", concluye.