Muere un motorista de 62 tras sufrir una salida de vía en la M-50 a la altura de Majadahonda

Un motorista de 62 años ha fallecido este jueves tras salirse de la vía mientras circulaba por la M-50 a la altura del municipio de Majadahonda, según ha informado Emergencias 112 Madrid.

El accidente se ha producido poco antes de las 16:15 horas en el punto kilométrico 76, cuando la moto, con un único ocupante, se salió de la vía e impactó contra la mediana.

A su llegada, sanitarios del Summa 112 atendieron al herido, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria. Se inicia la reanimación pero, tras más de 40 minutos, no logran revertirla y solo pueden confirmar su fallecimiento. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de este accidente.