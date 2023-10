¿Mujeres por cuota de género en el cuerpo de bomberos de la Comunidad de Madrid?

En la sesión de control al Gobierno en el pleno de la Asamblea de la Comunidad de Madrid, la diputada de Más Madrid, Loreto Arenilla, ha generado controversia al criticar la falta de mujeres en el cuerpo de bomberos de la región. Según Arenilla, solo ha habido 10 mujeres bomberas en la Comunidad de Madrid desde 1527. La parlamentaria ha argumentado que esta situación representa una discriminación machista y ha afirmado que su partido "denunciará al Gobierno de Ayuso si no se promueve la inclusión de bomberas en la región".

Las declaraciones de Loreto Arenilla han provocaron un debate acalorado tanto en el pleno como en las redes sociales. Mientras algunos pocos apoyaron su llamado a la inclusión, otros argumentaron que el ingreso a cuerpos de seguridad y emergencias debe basarse en méritos y capacidades, no en cuotas de género. La diputada también ha hecho hincapié en que muchas mujeres no se presentan a las pruebas de acceso al cuerpo de bomberos porque creen que no pueden superar las pruebas físicas, lo que, según ella, es una "mentalidad machista" que debe abordarse.

Por su parte la redes no han tardado en responder a la portavoz de Más Madrid tachando de "sinsentido" o de "no venir a cuento" el tema de que haya mujeres por cuotas en los cuerpos de bomberos. Algunos usuarios han llegado a revatir el discurso de Loreto Arenilla: "En los cuerpos de seguridad y emergencias se debe entrar por mérito y capacidad, no por cuota"; mientras que otros han querido usar la ironía: "Denuncia por favor al gremio de peluqueros porque los calvos como yo no podemos ser modelos capilares".