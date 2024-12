Pablo Pavlenha: «Mi guitarra y yo: ese es mi método»

Pablo Pavlenha, nombre artístico de Pablo López (León, 1993), es un cantautor que se trasladó en 2011 a Madrid para perseguir su sueño de dedicarse plenamente a la música.

En febrero lanzó «AMBOLO», su más reciente trabajo discográfico, disponible en formato digital y vinilo. Este sábado dará un concierto en La Sala del Wizink Center.

Pablo Pavlenha Cedida

Pablo, para aquellos que aún no te conocen bien, ¿cómo describirías tu música y qué influencias has tenido?

Creo que lo que he hecho es meter en una batidora musical todo lo que llevo escuchando desde que nací. Así soñamos: hay mucho del pop rock de los 90, mucho de las bandas indies del 2000 y también mucho cariño hacia la parte cantautora nacional. Es un mix de todo lo que he escuchado durante toda una vida.

Tu música tiene una gran carga emocional, ¿cómo logras transmitir tus emociones a través de tus canciones?

Me doy cuenta de que utilizo las canciones para expresarme, ya que en la vida real me cuesta mucho más que a través de ellas. Creo que eso conecta con la gente, porque lo que te dice una canción es algo que tú mismo puedes vivir o experimentar. Por eso creo que hay una conexión tan fuerte.

¿Qué te inspiró a seguir el camino de la música y cómo fue tu primer contacto con el mundo artístico?

Fue un poco de rebote. Yo ya tenía mi trabajo, alejado de la música. A raíz de un par de vídeos que gustaron en redes, la bola de nieve empezó a crecer y aquí estamos hoy.

Recuerdo muy bien los primeros conciertos en el colegio con la clase de guitarra, con un público muy exigente: nuestros padres mirándonos (risas)

Este sábado actuarás en Madrid, ¿qué podemos esperar del show?

Es una fiesta. Lo he anunciado como tal porque despedimos el segundo disco, y la verdad es que la gente tiene ganas. Va a estar llena la sala, y eso es un auténtico privilegio. Esta semana se está haciendo larga hasta el sábado, ¡ya nos subimos por las paredes!

En cuanto a tu proceso creativo, ¿cómo suelen nacer tus canciones?

Mi guitarra y yo. Ese es mi método: simple, introvertido, pero creo que al final, cuando quieres contar algo de verdad, tienes que hacer un ejercicio contigo mismo, ser honesto y no escribir por escribir.

¿Qué diferencias encuentras entre tocar en Madrid y en otras ciudades?

Llevo muchos años viviendo aquí y es como mi segunda casa. Lo noto así también porque fue el punto de partida del proyecto. Es increíble cómo nos siguen y el cariño que siempre recibo en Madrid.

¿Cómo te preparas mental y físicamente antes de una actuación importante como la de este sábado?

Intento no pensarlo, porque cuanto más lo pienso más me agobio. Antes era menos consciente de lo que supone hacer un concierto así. Ahora que somos más conscientes de la suerte que tenemos y de la responsabilidad, hay más nerviosismo en el camerino, pero eso me gusta.

¿Qué significado tiene para ti actuar en directo?

Sin duda, es donde más disfruto. Me encanta conectar con la gente, pensar el show, hacer que la gente entre y desconecte de los problemas que tengan en su vida personal, y que se vayan contentos.

¿Cómo has visto la evolución de tu música desde tus inicios hasta ahora?

Al principio no sabía que esto iba a ser mi vida. Ahora que me dedico a ello al 100%, intento tomármelo como un trabajo: estudio y escucho mucha música.