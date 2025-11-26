Persecución policial en Parla con cuatro heridos, dos de ellos policías

Cuatro personas han resultado heridas leves, entre ellas dos agentes de la Policía Nacional, después de que un coche que huía de la Policía impactara esta mañana contra un local en reformas en la localidad de Parla, ha informado a Europa Press una portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid.

El impacto del vehículo contra el local ha tenido lugar en la calle Real en el transcurso de una persecución policial por motivos que se desconocen.

Tras lo sucedido, los servicios de emergencias han atenido a un obrero que se encontraba en el interior del local y que ha sido trasladado leve al hospital.

Los sanitarios también han asistido a una mujer que presentaba una crisis de ansiedad y a dos policías. Todos ellos han sido dados de alta en el lugar.