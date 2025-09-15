El precio del alquiler sube un 8% en un año en Madrid, con una localidad disparada

No es noticia. Nada ha cambiado. El precio de la vivienda, ya sea para alquilar o vender, sube y sube. Y es que en Madrid, en concreto, el precio de la vivienda en alquiler sube un 0,4% en su variación mensual y un 8% en su variación interanual, situando su precio en 21,64 €/m2 al mes en agosto, según los datos del Índice Inmobiliario Fotocasa. Si calculamos este último incremento interanual (8%) en euros (1,61 euros) y lo multiplicamos por los 80 m2 de una vivienda estándar, vemos que se están ofertando pisos 129 euros más caros que hace un año.

De este modo, Madrid ha experimentado en un año un incremento en el precio medio de las viviendas de 8%, pasando de 1.602 euros a 1.731 euros en agosto de 2025 por un piso de 80 m².

"El precio del alquiler mantiene incrementos muy significativos desde 2022. La ligera moderación observada en agosto podría explicarse por el carácter vacacional de este mes, en el que la demanda suele enfriarse, para reactivarse con fuerza en septiembre coincidiendo con el inicio de la temporada. El dato interanual indica que el encarecimiento del precio es muy abultado fruto de un desajuste estructural. La oferta de vivienda en arrendamiento es cada vez más limitada, mientras que la demanda continúa creciendo de forma intensa. La producción de vivienda destinada al alquiler resulta insuficiente y, al mismo tiempo, parte del parque residencial de larga duración se ha desviado hacia fórmulas más rentables como el alquiler turístico, el de temporada o el de habitaciones, lo que reduce aún más el stock disponible. Como resultado, todas las comunidades autónomas han alcanzado precios máximos en 2025", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.

Municipios

En el 74% de los 19 municipios analizados con variación interanual el precio de las viviendas en alquiler se ha incrementado respecto al año anterior. La ciudad de Getafe es la que más incrementos acumula en agosto con un 26,8%. Le siguen las ciudades de Torrejón de Ardoz (24,2%), Fuenlabrada (19,7%), San Sebastián de los Reyes (19,2%), Pozuelo de Alarcón (16,2%), Móstoles (16,0%), Alcorcón (11,5%), Alcalá de Henares (11,4%), La Moraleja (11,3%) y Madrid capital (5,9%).

En cuanto al precio por metro cuadrado en agosto, vemos que tres municipios sobrepasan los 20,00 €/m2 al mes y son: Madrid capital con 22,52 €/m2 al mes, La Moraleja con 21,29 €/m2 al mes y Pozuelo de Alarcón con 20,49 €/m2 al mes. Le siguen las ciudades de San Sebastián de los Reyes con 19,97 €/m2 al mes, Getafe con 18,05 €/m2 al mes, Las Rozas de Madrid con 17,95 €/m2 al mes, Torrejón de Ardoz con 16,77 €/m2 al mes, Fuenlabrada con 15,79 €/m2 al mes, Alcorcón con 15,56 €/m2 al mes, Móstoles con 14,71 €/m2 al mes y Alcalá de Henares con 13,75 €/m2 al mes.

Distritos de Madrid

El precio del alquiler sube en agosto en 19 de los 20 distritos analizados con variación interanual y son: Villaverde (34,1%), Vicálvaro (23,9%), Usera (16,4%), Hortaleza (12,5%), Barajas (12,0%), Puente de Vallecas (11,7%), Carabanchel (11,3%), Latina (6,8%), Ciudad Lineal (6,6%), Chamartín (6,0%), Moncloa - Aravaca ( 5,6%), Tetuán (5,0%), Arganzuela (4,3%), Retiro (4,2%), San Blas (4,0%), Chamberí (3,5%), Centro (3,1%), Fuencarral - El Pardo (2,7%) y Barrio de Salamanca (2,1%).

En cuanto al precio por metro cuadrado, 13 distritos analizados tienen un precio por encima de los 20,00 €/m2 al mes. El distrito más caro para vivir en alquiler es Centro con 24,28 €/m2 al mes, Barrio de Salamanca con 24,14 €/m2 al mes, Chamberí con 23,68 €/m2 al mes, Chamartín con 22,96 €/m2 al mes, Arganzuela con 22,78 €/m2 al mes, Tetuán con 22,66 €/m2 al mes, Retiro con 22,19 €/m2 al mes, Moncloa – Aravaca con 21,93 €/m2 al mes, Villaverde con 21,49 €/m2 al mes, Ciudad Lineal con 20,96 €/m2 al mes, Hortaleza con 20,89 €/m2 al mes, Usera con 20,22 €/m2 al mes y Puente de Vallecas con 20,02 €/m2 al mes.