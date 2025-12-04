Los videojuegos toman la Nave de Villaverde

Madrid volverá a ser epicentro del videojuego después de más de un lustro sin un gran evento dedicado al sector. La Nave de Villaverde acogerá los días 6 y 7 de diciembre la primera edición del Salón del Videojuego de Madrid, una cita diseñada para reunir a aficionados, familias, coleccionistas y profesionales en torno a más de 6.000 metros cuadrados dedicados íntegramente a la cultura del gaming. La organización promete una experiencia que mire al pasado, presente y futuro de la industria con actividades para todos los públicos.

«Tras más de cinco años sin un gran evento de estas características en la capital, el Salón del Videojuego llega con el objetivo de convertirse en una cita de referencia, ofreciendo una experiencia que va más allá del entretenimiento», explica José Ángel Ciudad, organizador de la feria. Su propósito, asegura, es construir un punto de encuentro estable para jugadores y profesionales que haga justicia al creciente interés por el videojuego en España.

El Salón apuesta por un formato integral que combina juego libre, actividades lúdicas, aprendizaje y exhibición. Los visitantes podrán acceder a una amplia zona de juego equipada con más de 200 consolas y máquinas arcade, donde convivirán títulos clásicos con propuestas actuales. Desde sistemas de los años ochenta hasta plataformas contemporáneas, el espacio permitirá revivir grandes iconos del sector o descubrir lanzamientos recientes en un contexto accesible.

A esta oferta se suma un museo temporal con piezas históricas que recorrerá la evolución del videojuego desde sus inicios –como el mítico «Pong»– hasta fenómenos globales vigentes como «Minecraft». La exposición pretende mostrar cómo la tecnología, el diseño y la creatividad han transformado el medio a lo largo de varias décadas.

La vertiente formativa tendrá un peso destacado. El evento contará con una zona de conferencias donde figuras de referencia del desarrollo y el periodismo especializado compartirán sus conocimientos y perspectivas sobre la industria actual. Además, habrá talleres especializados, sesiones divulgativas, mesas redondas y pódcasts grabados en directo, una fórmula que busca acercar el lado menos visible del videojuego a los asistentes.

El área de expositores se dividirá en dos espacios: una zona comercial, centrada en videojuegos nuevos y retro, y un área de desarrolladores, donde estudios independientes y empresas podrán mostrar sus proyectos, interactuar con el público y establecer contactos con otros actores del sector.

Uno de los reclamos más llamativos de esta primera edición será la presencia de dos figuras históricas de la industria: Yuzo Koshiro y John Romero.

Koshiro, considerado uno de los compositores de música para videojuegos más influyentes, es responsable de bandas sonoras tan icónicas como «Streets of Rage», «The Revenge of Shinobi» o «ActRaiser». Durante el Salón ofrecerá un Concierto Especial en el que interpretará en directo algunos de sus temas más reconocidos, además de participar en presentaciones y encuentros con fans.

Por su parte, John Romero, cocreador de Wolfenstein 3D, DOOM, DOOM II y Quake, acudirá como invitado de honor. Con más de cuatro décadas, su trabajo es considerado uno de los pilares del género «shooter» y un punto de inflexión en la historia del videojuego. Romero impartirá una conferencia abierta al público y contará con un espacio propio donde firmará juegos, merchandising y objetos personales que los asistentes podrán llevar.

«Contar con Yuzo Koshiro y John Romero en esta primera edición es un sueño hecho realidad y un homenaje a la historia del videojuego», afirma Ciudad. «Sus obras forman parte de la memoria de miles de jugadores de diferentes generaciones».

A estos nombres se suman otras figuras nacionales e internacionales, desde veteranos como Paco Pastor, expresidente de Erbe y Sega España, hasta creadores de contenido como el popular youtuber Zorman.

El Salón está planteado como un espacio inclusivo, pensado tanto para familias que desean disfrutar juntas de una actividad lúdica como para jugadores expertos o profesionales del sector. Habrá zonas específicas para menores, así como actividades pensadas para todos los perfiles.