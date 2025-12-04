Día de la Constitución 2025: actos, eventos y agenda completa en Madrid

El Día de la Constitución Española, celebrado cada 6 de diciembre, conmemora la aprobación en referéndum del texto constitucional de 1978, que marcó el paso definitivo hacia la democracia tras la dictadura franquista. Su ratificación por parte de la ciudadanía supuso el cierre de la transición política y el inicio de una etapa de libertades, división de poderes y reconocimiento de derechos fundamentales. Desde entonces, este día se mantiene como una de las fechas institucionales más relevantes del calendario.

La Constitución de 1978 se convirtió en el marco jurídico y político que aún hoy regula el funcionamiento del Estado y garantiza los derechos de los ciudadanos. Cada año, las instituciones públicas celebran este aniversario con actos solemnes, lecturas, homenajes y actividades destinadas a promover la cultura democrática. En Madrid, estas celebraciones encuentran un eco especial por ser sede de los más importantes órganos del Estado y la capital de las principales instituciones.

Acto institucional del Ayuntamiento de Madrid

El Ayuntamiento de Madrid celebrará su acto institucional por el Día de la Constitución el jueves 4 de diciembre, a las 12:30 horas, en la Plaza de la Villa de París, frente al Tribunal Supremo. Se trata del acto central del consistorio y contará con la presencia del alcalde y otras autoridades municipales. Este escenario se ha elegido como "uno de los pilares de nuestro Estado de Derecho, de nuestro Estado social y democrático, que es el Poder Judicial".

Así lo comunicó el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, este lunes a los medios durante un acto en la Plaza de España. El acto incluirá la lectura de varios artículos de la Constitución, así como intervenciones institucionales. Con ello, busca remarcar el significado jurídico y social del aniversario constitucional.

Fachada del Tribunal Supremo Asociación de la Prensa de Madrid

Eventos programados por el 6 de diciembre

Además del Ayuntamiento, otras administraciones celebrarán actos propios. Tanto el Gobierno central, a través de la Delegación del Gobierno en Madrid, como la Comunidad de Madrid han programado eventos institucionales que, este año, se celebrarán por separado. La separación responde a un contexto político marcado por desacuerdos entre ambas instituciones.

La Comunidad de Madrid celebrará su acto oficial el viernes 5 de diciembre a las 12:00 horas, en la Real Casa de Correos, sede del gobierno regional en la Puerta del Sol. La convocatoria está encabezada por la Presidencia autonómica e incluirá un homenaje institucional y la lectura de pasajes de la Constitución. Por su parte, la Delegación del Gobierno también organizará su propio acto el 5 de diciembre, con el que sustituirá su presencia en el acto autonómico.

Aun así, como es tradición, el acto oficial del Día de la Constitución se celebrará el 6 de diciembre en el Congreso de los Diputados. En él, tendrá lugar el izado de bandera, la lectura de artículos de la Carta Magna y la recepción institucional de representantes de los poderes del Estado, cuerpos diplomáticos y asociaciones.

Acto Institucional del izado de bandera junto con autoridades militares y políticas a las puertas del Congreso de los Diputados durante la Conmemoración del aniversario de la Constitución este martes en Madrid. Alberto R. Roldán La Razón

Actividades por la Constitución en Madrid

En la agenda oficial, se detallan actos programados en distintos distritos de la ciudad con motivo del Día de la Constitución 2025.

Latina

El distrito de Latina celebrará un acto conmemorativo el 2 de diciembre a las 13:00, en torno al Árbol de la Constitución, ubicado en el recinto ferial del Parque de Aluche. El evento incluirá una ceremonia simbólica y un concierto de música de cámara a cargo del cuarteto Komarmusica.

Chamberí

El Centro Cultural Galileo acogerá el 3 de diciembre a las 11:00 una actividad que incluye la lectura pública de artículos de la Constitución, organizada junto a centros educativos del distrito. Tras el acto, los asistentes podrán disfrutar de chocolate con churros, una tradición que se mantiene desde hace varios años.

Retiro

Celebrará el acto "Nuestra Constitución" el 6 de diciembre a las 12:00, en la Plaza de Daoíz y Velarde. Es un evento abierto, de carácter participativo, que busca acercar los valores constitucionales a los vecinos mediante intervenciones breves y actividades simbólicas.

Villa de Vallecas

El Centro Cultural Zazuar acogerá un concierto homenaje a la Constitución el 5 de diciembre a las 19:00 h. El programa musical, ofrecido por formaciones del distrito, servirá como cierre cultural a la programación municipal por el aniversario constitucional.