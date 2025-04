El PSOE se descuelga de los actos del Dos de Mayo en Madrid

Una polémica que no tiene fin. Al menos para la izquierda en la Comunidad de Madrid. Hoy, el PSOE no acudirá al acto institucional que presidirá la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, por el Dos de Mayo -Día de la Comunidad- y plantea una fiesta alternativa en la Rosaleda del Parque del Oeste.

Así lo ha adelantado la portavoz de la formación en la Asamblea de Madrid, Mar Espinar, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces de la Cámara de Vallecas.

"No vamos a estar porque no vamos donde no nos invitan", ha lanzado Espinar, quien ha reivindicado el Dos de Mayo como una fiesta "de todos" y ha recalcado que "es la primera vez en la historia que la Comunidad no invita al Gobierno central".

El Dos de Mayo ha sido foco de polémica desde hace semanas entre el Ejecutivo regional y estatal, tanto por esta ausencia de invitación como por la parada militar, que este año no tendrá lugar.