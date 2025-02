El PSOE, ahora, se irrita con Lobato: "Está en la Asamblea y tendrá que trabajar"

No hay discusión. Se hace lo que dice el partido. El Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea de Madrid ha recalcado al exsecretario general del PSOE-M Juan Lobato que su "obligación" es acudir al Pleno de la Asamblea tras ausentarse el pasado jueves.

Así lo ha trasladado la portavoz, Mar Espinar, al ser preguntada en el Edificio de Grupos de la Cámara de Vallecas si conocía si Lobato acudirá este jueves. "Hasta donde yo sé, sí. Es su obligación", ha contestado tajante.

Por otra parte, ha eludido contestar a si considera compatible ser diputado autonómico, senador y técnico de Hacienda porque a Espinar no le "pagan por ser tertuliana" no por dar su "opinión". "A mí me pagan por trabajar por Madrid y si estoy acusando a la señora Ayuso de que deje de ser tertuliana y se ponga a gestionar, no voy a ser yo la que caiga en ese error", ha rematado.

Donde sí ha puesto el foco es en la reorganización que el Grupo Parlamentario tiene pendiente para adecuar el trabajo en la Asamblea con las nuevas responsabilidades de algunos diputados. Es el caso de la propia Espinar, que ahora es portavoz, o de Lobato, que ya no desempeña ese cargo.

"Estará en una comisión, el Grupo se está replanteando con los nuevos cambios y cuando se haga, por supuesto, estará en una comisión y tendrá que trabajar", ha concluido Mar Espinar.

Esta mañana Lobato defendía que es compatible su vuelta a la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) y seguir desempeñando su cargo como senador por designación autonómica. Hace una semana indicaba que esa era su voluntad y que renunciaría a su sueldo en la Cámara Alta, aunque fuentes del Senado indicaban a Europa Press que podría existir una incompatibilidad con su vuelta a la AEAT.