La razón por la que este "Black Friday" no se podrán bajar en la estación de Sol

Novedades para todos aquellos que quieran irse de compras a la zona de Sol o la calle Preciados. La estación de Metro y Cercanías de Sol estará cerrada este viernes, entre las 18:30 y las 21:30 horas aproximadamente, ante la previsión de aglomeraciones en este punto céntrico de la capital con motivo del 'Black Friday' y los actos navideños previstos en la Puerta del Sol.

En concreto, para la garantizar la seguridad, no se podrá entrar a la estación desde las 18.10 horas y los accesos permanecerán cerrados durante esas tres horas, han informado tanto desde Cercanías como desde Metro.

Además de las compras navideñas durante el 'Blak Friday', con gran afluencia en la zona comercial del centro de la capital, la tarde de este viernes tendrá lugar el encendido del espectáculo de luz y sonido que se proyectará diariamente sobre la fachada principal de la Real Casa de Correos, sede del Gobierno regional, para celebrar la Navidad.

Alteraciones del servicio

En el caso de Metro, se mantendrá la correspondencia entre las líneas de Metro (líneas 1, 2 y 3). En el caso de la estación de Gran Vía, además, los trenes en Línea 5 no efectuarán parada, aunque el resto permanecerá operativa.

Por su lado, los trenes de la red de Cercanías (líneas C-3 y C-4) no efectuarán parada en la estación de Sol durante ese intervalo de tres horas.

El pasado año 2024, coincidiendo con la celebración del 'Black Friday', el 29 de noviembre se alcanzó el récord histórico de desplazamientos en el suburbano madrileño, con 2.783.341 viajes, 35.868 más que el máximo anterior registrado en la misma fecha de 2019.

De cara a este año, se reforzará el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1 desde la apertura, con picos de hasta un 78%. De cara a la jornada del sábado, el aumento de trenes se mantendrá desde las 11:00 horas hasta el cierre, alcanzando niveles de hasta un 114%, mientras que el domingo el refuerzo será similar.