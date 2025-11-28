La vicealcaldesa de Madrid sentencia, tras el encarcelamiento de Ábalos y Koldo: "En el Peugeot iban cuatro"

La temperatura política, "animada" por la actualidad judicial del PSOE sólo hace que subir. Sin parar. De ahí que esta misma mañana de viernes, la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, afirmase que el encarcelamiento del exministro y actual diputado José Luis Ábalos y su exasesor Koldo García era una "crónica anunciada": "Lo que sabemos es que en el Peugeot iban cuatro, 3 han estado o van a estar en la cárcel y al cuarto le llamaban el número 1".

Así lo ha declarado Sanz a los medios tras la inauguración del belén municipal, quien además ha afirmado que como el "ministro más poderoso del Gobierno de España" está durmiendo en Soto del Real el Gobierno de Sánchez no "puede hacer como que no ocurre nada".

"Estamos en una situación que no da para más al Gobierno, lo que mejor podría hacer es convocar unas elecciones, dar la voz a los españoles, porque no se puede arrastrar a las instituciones españolas por el fango como está haciendo este Gobierno. Están de corrupción hasta las cejas, de cloacas hasta las cejas", ha criticado.

Respecto a la concentración "sin siglas" convocada para el próximo domingo, a las 12 horas, en el Templo de Debod, en Madrid, contra el Gobierno de Pedro Sánchez, la vicealcaldesa ha declarado que esperan "una afluencia masiva" porque "los españoles están hartos, están hartos de tanta degradación, de tanta decadencia".