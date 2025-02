Rita Maestre quita hierro a la inquiokupación: "Es un problema poco representativo"·

La portavoz de Más Madrid en el Ayuntamiento, Rita Maestre, ha señalado que la inquiokupación es "numéricamente muy poco representativo" y ha pedido abordar el problema de la vivienda con el tope de precios al alquiler o la construcción de inmuebles públicos.

Lo ha expresado este jueves desde la Plaza de la Villa después de que Vox haya registrado una proposición para solicitar al Ayuntamiento de Madrid que diseñe "un plan de choque" contra la inquiokupación en la ciudad para "ofrecer seguridad jurídica y económica" y ha reclamado "más control sobre los informes de vulnerabilidad".

La formación que lidera Javier Ortega Smith critica "las decisiones políticas que han motivado cambios legislativos y han favorecido que crezca la inquiokupación". Asimismo, señala que esta situación "ha creado una crisis de oferta, con unos precios desorbitados imposibles de asumir para una parte importante de los madrileños, especialmente familias con hijos y jóvenes que buscan emanciparse".

"Hay una evidente voluntad política para poner el foco en un problema estadísticamente pequeño en Madrid. Lo que es representativo es que hay decenas de miles de personas que no pueden emanciparse de casa de sus padres o que no pueden separarse porque no pueden pagar dos casas familiares en las que albergar a sus niños", ha señalado la líder de la oposición en el Consistorio.

Ante esta situación, Maestre ha vuelto a proponer construcción de vivienda pública, límite a los precios de los alquileres y contrato de alquiler indefinido para "abordar el problema grande, real y estadísticamente representativo". "Son propuestas que llevamos ya años poniendo en marcha y que creemos que le darían una vuelta completa a un mercado de la vivienda que en este momento en Madrid es un negocio para una pequeña minoría, muy amiga del alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y un quebradero de cabeza para la gran mayoría de la gente de la ciudad", ha zanjado.