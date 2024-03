Saetas desde los balcones más emblemáticos de la ciudad

La lluvia o las bajas temperaturas que acontecen no han sido capaz de restar ilusión a la Semana Santa. En la capital, el ciclo de saetas desde diferentes balcones emblemáticos de la ciudad se ha convertido en una de las novedades más destacadas de la Semana Santa. Lugares como la plaza de la Villa, la Real Casa de Correos o el Casino de Madrid; se tratan de edificios históricos y singulares que se prestan para una manifestación artística como son las saetas. Rafa del Calli cantará hoy, Jueves Santo, desde la Real Casa de Correos de Puerta del Sol, al paso de la procesión de Jesús del Gran Poder y la Macarena y, posteriormente, al paso de Jesús el Pobre. Las horas aproximadas serán las 19:45 y 21:30 horas, respectivamente.

Rafa del Calli, cantaor cordobés Toni Blanco

LA RAZÓN conoce a Rafa del Calli (Córdoba, 1993), quien se presenta como un cantaor que viene de una de las trayectorias familiares más prestigiosas del mundo del flamenco. «Los dientes me salieron en el tablao», dice Calli, a propósito de su tablao «La Bulería». Desde los 15 años se dedica profesionalmente al flamenco, «arte que amo», comenta. Hoy es él quien arranca las saetas.

«Nunca me he considerado un cantaor saetero, pero como flamenco que soy, es un palo muy bonito y un orgullo representarlo». Rafa del Calli ya tiene experiencia de la Semana Santa de Córdoba como saetero, y ahora da un paso más en su trayectoria profesional y llega a la capital para sorprendernos con su maestría. «Estoy muy ilusionado», confiesa a LA RAZÓN. No obstante, no es la primera vez que pisa la ciudad, ya que, según cuenta, anteriormente ha estado por motivos de trabajo y siempre y sintiéndose muy bien atendido. «Tengo muchísimo cariño a la ciudad de Madrid. Siempre me ha acogido de una forma increíble. Además, a los artistas les hace crecer mucho, nos potencia». Se muestra muy agradecido con las hermandades de El Gran Poder, Jesús El Pobre y Virgen de la Macarena, así como con su equipo y todos aquellos que le han concedido la oportunidad de actuar, nada más y nada menos, que en la Puerta del Sol. «Es mi primera vez cantando saetas en Madrid y quiero dejar el listón muy alto. Que la afición de Madrid y sus hermandades lo reciban con mucho amor. Son unas fiestas muy nuestras y muy españolas», añade.

A Rafa del Calli la Semana Santa le produce mucha añoranza. Le recuerda a su infancia y a momentos junto a su padre, que falleció. «Se trata de la fiesta popular que más me gusta, un evento muy importante. Estar en un acto tan bonito es un honor y un privilegio».

Festival de música y tradición

Por su parte, LA RAZÓN también le pone cara al trabajo que hay detrás del conjunto de saeteros que actuarán en Madrid durante toda la semana. Hablamos con Almudena Heredero (Madrid, 1971), gestora cultural y directora artística que ha liderado esta propuesta, fusionando lo tradicional con lo contemporáneo y brindando a los madrileños y visitantes una experiencia cultural incomparable.

Desde su papel como directora artística adjunta en el Festival Internacional de Jazz de Madrid JAZZMADRID hasta su destacada labor en Primavera Pro y Primavera Sound Madrid, ha demostrado su compromiso con el arte y la cultura en todas sus formas. Actualmente también es presidenta de la Asociación de Mujeres de la Industria Musical (MIM) y forma parte del Consejo Estatal de las Artes Escénicas y de la Música del Ministerio de Cultura.

Almudena Heredero, directora artistica de saetas de Semana Santa en Madrid. © Jesús G. Feria. Jesús G. Feria Fotógrafos

En este contexto de la Semana Santa, Heredero compartió su entusiasmo por su rol como directora artística de la Semana Santa madrileña. «Es un evento de gran relevancia tanto espiritual como cultural para nuestra ciudad», afirmó. Hace tres años, el Área de Cultura del Ayuntamiento de Madrid le encomendó la tarea de dar forma a una programación que combinara la tradición con el talento emergente, integrándose con los eventos litúrgicos que marcan estos días.

Pero quizás lo más emocionante de la propuesta de Heredero fue la inclusión del arte flamenco en las procesiones de la ciudad. Reconociendo la sólida conexión de Madrid con este género musical, Heredero colaboró con el programa Flamencos en Ruta de la Sociedad de Artistas Intérpretes y Ejecutantes (AIE) para ofrecer saetas interpretadas por jóvenes talentos del flamenco en diversos momentos clave de las procesiones. Para Heredero, este programa cultural es el resultado de meses de trabajo y colaboración con diversas entidades y artistas, con el objetivo de enriquecer la experiencia de la Semana Santa en Madrid y reflejar su espíritu vibrante y diverso.

Desde el Ayuntamiento trasladan a la ciudad que este evento es tan especial como único. Por ello, el espectáculo comenzará hoy con Rafa del Calli en la Puerta del Sol pero durante toda la semana vendrán sorpresas. El viernes, desde el balcón del, para el encuentro de la virgen de la Soledad y Jesús de Medinaceli; también, desde el balcón deEl sábado será

En palabras de la delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz, “este año presenta como principal novedad que habrá saetas desde balcones icónicos de la ciudad acompañando a los pasos. A la emoción de este cante interpretado por figuras destacadas se suman unos escenarios especiales. Así, además, de ganar espectacularidad, más gente podrá disfrutar de estos recitales”, comenta la delegada. También han organizado desde el Ayuntamiento un ciclo de órgano en la Iglesia de San Ginés y diseñado unos folletos con todas las procesiones, propuestas culturales y una tentadora ruta de torrijas. “Para no perdernos nada”, señala Rivera de la Cruz.