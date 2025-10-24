La tecnológica UST reconocida por el Ayuntamiento de Madrid por su aportación al desarrollo de la ciudad

La tecnológica UST ha sido galardonada por su contribución en el desarrollo económico y del tejido de innovación en Madrid en un acto organizado por CEIM en el auditorio CentroCentro, en el Palacio de Cibeles. El acto ha contado con la participación de la delegada de Economía, Innovación y Hacienda, Engracia Hidalgo, quien, junto a Miguel Garrido, presidente de la Confederación Empresarial de Madrid-CEOE (CEIM), han hecho entrega de los premios que reconocen la actividad y el impacto positivo socioeconómico por parte de algunos directivos y corporaciones de distintos países.

Los premios han ido a parar a diez empresas por su aportación y compromiso con la capital, y a diez profesionales que han destacado por su liderazgo y por su contribución a la proyección de Madrid en el mundo. Precisamente el principio que guía a UST es la convicción en el poder de la tecnología para diseñar un futuro mejor, trabajando de la mano del talento y las herramientas adecuadas, para construir soluciones disruptivas, y proporcionar los recursos y la experiencia que los clientes necesitan para su evolución y transformación digital.

Durante el acto, celebrado en el auditorio de CentroCentro, en el Palacio de Cibeles, la delegada ha agradecido “la confianza sostenida de los inversores y empresarios internacionales en la ciudad” y subrayado “la capacidad de Madrid para ofrecer estabilidad y oportunidades de desarrollo laboral y vital a los talentos más innovadores del mundo”. Esta capacidad de atracción de talento humano contribuye a que la ciudad, según sus palabras, “sea cada día más abierta, innovadora, cosmopolita y competitiva”. UST, que lleva presente en España desde 2014, ha convertido la oficina de Madrid en un centro neurálgico para las operaciones de UST en España y Latinoamérica, apoyando a clientes en países como Colombia, Chile, Perú y Brasil. Desde Madrid UST ayuda a la transformación digital de las empresas, a modernizar sus negocios e industrias con tecnología y soluciones digitales que incluyen el desarrollo de plataformas, software, hardware y la integración de la IA.

Además, la compañía colabora con universidades como la Universidad Autónoma de Madrid, Universidad Alfonso X El Sabio, Universidad Antonio de Nebrija, Universidad Carlos III de Madrid, Universidad Complutense de Madrid, Universidad Europea de Madrid, CEU, EAE, ESIC, IMSF Business School o UNIR entre otras y se ha unido a organizaciones empresariales como CEOE y CEIM para reforzar su estrategia y su capacidad de ofrecer soluciones tecnológicas adaptadas al mercado español y a las empresas madrileñas.