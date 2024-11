Las tres niñas madrileñas que revolucionan la lectura con una aplicación sostenible

El último informe PISA situó a la Comunidad de Madrid en el noveno puesto de 80 países en Lectura. Si alguien puede corroborar este grato resultado son estas tres niñas ganadoras en la categoría de Beginners del programa internacional «Technovation Girls». Elena, Clara y Jimena se preocupan por la importancia de crear un hábito de lectura o la conservación del formato en papel; pero también por la sostenibilidad o la igualdad de género.

Nadie diría que las madrileñas Elena, Clara y Jimena tienen tan solo once años. «A nosotras nos encanta leer y nos dimos cuenta de que había problemas con este tema: hay niños que no tienen acceso regular a libros, otros que descartan el libro digital porque prefieren el papel, bibliotecas con catálogos desactualizados o lejos de las residencias y no todas las familias pueden asumir su coste», apunta. En este contexto, nació la aplicación «Book a book», que brinda la posibilidad de intercambiar libros a través del registro en la plataforma. Con las facilidades de un catálogo, un scanner y un chat compartido, la Inteligencia Artificial personalizable permite tanto localizar libros buscados como ofrecer y compartir los propios. Además, también incluye un contador de CO2.

«Accedes con tu usuario, indicas el libro y el autor y el estado en el que se encuentra el libro. Y siempre podemos estar en contacto directo gracias al chat», explican las creadoras de «Book to book», apta tanto para Android como IOS.

Uno de los requisitos del desarrollo de esta operativa era la inclusión de Inteligencia Artificial, por ello, dentro de la aplicación también se encuentra un amigo virtual al que preguntarle recomendaciones en base a los criterios de búsqueda, por ejemplo, aplicando filtros de preferencias de temáticas de fantasía, cómics o novelas. «Aprendimos lo que era una IA, que es una herramienta cada vez más presente y asegurada para el futuro, no lo teníamos claro hasta ahora. Hay que entrenarla y gracias al programa de Tecnhovation Girls lo hemos descubierto, pues antes de emprender cualquier proyecto hay que estudiar mucho. Por ejemplo, entendimos el funcionamiento y utilidad de las notificaciones o de los sensores del móvil, si te acercas más a la pantalla el brillo disminuye de forma automática; o si no miramos la pantalla, se apaga», comenta Jimena. Además, gracias al catálogo de la aplicación, han dado un paso más al intercambio tradicional y pueden conservar los libros leídos, así como tener constancia de los que tienen el resto de integrantes.

Gracias a proyectos como Techovation Girls son posibles proyectos de este tipo, que abarcan numerosos beneficios para el desarrollo educativo e inclusión social. «Nosotras lo hemos disfrutado mucho, hemos detectado carencias del sistema educativo y también nos hemos dado cuenta que la tecnología no tiene género». Y una vez más, se confirma que la brecha de género sigue siendo una tarea pendiente a la que hacer frente. Según el Informe Mundial sobre la Brecha de Género 2024 del World Economic Forum, el progreso hacia la igualdad de género se ha desacelerado y las mujeres representan solo el 28,2% de la fuerza laboral en el empleo STEM, el cual engloba a las carreras relacionadas con la ciencia, la tecnología, la ingeniería y las matemáticas. En el caso de España, solo el 8% de las universitarias estudian carreras tecnológicas, frente al 30% de los chicos.

Technovation también exige criterios de desarrollo sostenible, por lo que decidieron dar respuesta a algunos de los problemas que detectaron durante el proceso creativo de «Book to book»: «El coste de los libros no son asumibles para todas las familias, es muy positivo que los reutilicemos, y a la vez reducimos la huella de carbono. Cada libro nuevo que se hace requiere un malgasto de 2,7 kilogramos de CO2», añade Jimena.

Curiosamente, a pesar de pertenecer a una generación en la que las pantallas tecnológicas parecen estar intrínsecas al día a día, Elena, Jimena y Clara no son muy afines a la lectura en pantalla. «Los cómics en la tablet resultan más incómodos, especialmente en los cómics de Manga, donde la lectura es al revés de nuestro modelo».

Elena dice que «la lectura es muy importante para adquirir cultura», pero, sobre todo, señala que le ha servido en la ortografía, para «entender de una vez por todas cómo escribir y diferenciar las palabras llanas y esdrújulas» (ríe). «Además aprenderlo tampoco me apetecía, cosa que leyendo lo he comprendido sin darme cuenta, de forma entretenida».

Jimena cuenta que gracias al Plan Lector de su colegio y al entorno familiar, en una casa rodeada de libros, ahora es conocedora de todos los beneficios que le aporta la lectura y de su relevancia. «No sabía bien cuándo usar la B o la V, o las haches. Ahora no lo dudo, soy consciente de que es algo que sale solo y no me cuesta».

Clara lleva apuntado en la mano con boli los libros que mañana intercambiará en el colegio con sus compañeros, y habla de «lo bonito que es que un libro te transporte a otros mundos». Por otro lado, comenta que la lectura le ha ayudado a sentirse mucho más segura, tanto de cara al exterior para cosas tan necesarias como entender una señal de tráfico, como a nivel personal.

Technovation Girls 2024

Technovation Girls es un programa gratuito y global dirigido a niñas y jóvenes de 8 a 18 años, que promueve habilidades en ciencia, tecnología y liderazgo a través de la creación de aplicaciones o proyectos de inteligencia artificial (IA). Su misión es inspirar a las participantes a resolver problemas reales de sus comunidades mediante soluciones tecnológicas.

Nera González, embajadora de Technovation Girls, ha explicado a LA RAZÓN que, a través del concurso, las niñas desarrollan competencias en programación, innovación, liderazgo y trabajo en equipo, además de habilidades de emprendimiento y resolución de problemas.

Este año, «Book to book» ha sido el proyecto ganador dentro de la categoría de Beginners. La entrega de premios tuvo lugar en San Francisco, y en breve tendrá lugar el pistoletazo de salida del concurso 2025, cuyos requisitos aparecen en la web oficial del concurso.

Niñas madrileñas que han ganado un concurso de tecnología @Gonzalo Pérez Mata Gonzalo Pérez Mata Fotógrafos

La madre de Jimena, María José Prieto, quien ha ejercido de mentora en el desarrollo de «Book to book», habla de la importancia del proyecto, sobre ha apreciado un «progreso muy significativo en las niñas». Además de haber aprendido sobre un sector desconocido como es el tecnológico, «trabajaron otras herramientas esenciales para la vida, como el trabajo en equipo, la empatía o la capacidad para enfrentarse a los problemas». Y si hablamos de una visión más académica, «queríamos que, si les gusta la tecnología, no descarten esa opción para estudiarla en el futuro por el simple hecho de ser niñas». Cada conquista en el proyecto ha sido una celebración, pero, «lo que más me ha sorprendido es su evolución personal».