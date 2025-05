Roche Farma España ha renovado la prestigiosa certificación Leadership in Energy and Environmental Design (LEED) con su máxima calificación Platino en la categoría «Operaciones y mantenimiento de edificios» para su sede central en Madrid. «Esta distinción, la más alta otorgada por el Green Building Council (USGBC), reconoce el rendimiento del edificio en términos de eficiencia y viene a reafirmar el compromiso de la compañía con la sostenibilidad», destcana desde la compañía.

Todos los edificios de oficinas de Roche en Madrid cuentan actualmente con la certificación LEED Platino. Entre las medidas a destacar sobresalen el fomento del transporte sostenible, el ahorro de un 45% en el consumo de agua, la política de compras con criterios sostenibles o que el 100% de la energía que consumen cuente con Garantía de Origen Renovable.

El café inclusivo que gana adeptos en el Ibex 35

Más de 70 empresas, incluídas 2 del IBEX 35, disfrutan de café Filantrópico. Esta empresa social reinvierte sus beneficios para generar empleo inclusivo a través del café de especialidad (11 de sus 15 contratados pertenecen a colectivos en exclusión). Para ello colabora con entidades como Fundación Tomillo, Además, distribuye desde su tienda en Madrid a pie o en transporte público en la capital.

España a punto de entrar en déficit ecológico

El próximo 23 de mayo España entra en déficit ecológico. Así lo recuerda Sergi Simón, coordinador de los programas de gestión de riesgos y sostenibilidad de EALDE Business School que afirma que «es alarmante que este día llegue cada vez más temprano para muchos países y en particular para España. No se trata solo de un indicador ambiental, sino de una señal clara de que nuestro modelo no es viable».

Cisco analiza la ciberseguridad de las empresas

Sólo el 2% de las organizaciones españolas tienen un nivel ‘maduro’ de preparación para protegerse completamente frente a los riesgos de ciberseguridad en la era de la IA. Así se desprende del informe Cisco Cibersecurity Readiness Index 2025. En su tercera edición anual, el estudio comparativo ‘congela’ la máxima preparación de las empresas e debido a la proliferación de amenazas más sofisticadas.

Iberia, nuevo pop-up en Madrid

La aerolínea combina en el espacio realidad virtual y experiencias para los pasajeros

Iberia estrena este 21 de mayo su destino 143: Espacio Iberia Madrid, donde dará a conocer a sus visitantes las novedades a bordo. Este cuatro año se alojará en el Espacio cultural Serrería Belga, un edificio ubicado en la calle Alameda, 15, junto a la Plaza de las Letras en el Paisaje de la Luz. El público podrá disfrutar del menú Business de la aerolínea o de un aperitivo que podrán tomar en las butacas del A350 de nueva generación. No faltará el simulador de vuelo para sentirse piloto por un día y muchas otras experiencias.