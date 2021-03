La experiencia de una checa comunista en el centro de París

Durante un corto período de tiempo, entre el 20 de agosto y el 15 de septiembre de 1944, una checa operó en pleno centro de París, en el Instituto dental George-Eastman, que había sido ocupado por partisanos de FTP (comunistas). Tras el desembarco de Normandía y la fuga del ejército alemán al este, gran parte de Francia se ve liberada por paisanos armados que visualizan una resistencia, que en realidad nunca alcanzó el nivel de las de Europa oriental. Sin embargo, mientras las tropas avanzan a la antigua frontera de 1939, los voluntarios armados detienen de forma masiva a los colaboracionistas de los alemanes, pero también a resistentes franceses de clara ideología anticomunista, que son eliminados en los momentos de confusión de la liberación.

Entre los comunistas alzados destaca el “capitán Bernard”, que es el alias de René Sentuc, hijo de un carretero, quien se convirtió en activista del sindicato comunista CGTU, por la rama de los conductores del taxi. En 1929 fue elegido concejal comunista, del cual será desposeído en febrero de 1940 por el gobierno galo de la derrota, ante los sabotajes ocasionados por los comunistas, obedientes al pacto Ribbentrop-Molotov. El 5 de octubre de 1940 es detenido por la policía francesa e internado en los campos de internamiento de Aincourt, Fontevrault, Clairvaux, Châteaubriant y Voves de donde escapó en 1943. Recapturado posteriormente, volvió a escapar el 6 de mayo de 1944, sumándose a la resistencia comunista, y siendo lugarteniente del famoso “coronel Fabian” (Pierre Georges) veterano de las Brigadas Internacionales.

René Setuc

Es en este momento, cuando, se instala en el Instituto Dental George-Eastman, organizando una checa como las que funcionaban en Rusia o las que habían estado en España, durante la Guerra Civil. Establecido el gobierno provisional de la liberación del general De Gaulle, el general Koenig, nuevo comandante militar de París, ordenó a las Fuerzas del Interior francesas (FFI), que abandonasen las detenciones en manos de las fuerzas del orden. René Sentuc, fue el máximo responsable, durante ese corto periodo de 20 de agosto al 15 de septiembre de 1944, del secuestro y detención de 140 personas, de las cuales, a las tres semanas, unas 44 habían sido torturadas y asesinadas, apareciendo en el Sena flotando. La labor investigadora de los historiadores Jean-Marc Berlièr y Franck Liaigre descubrió en su obra “Ainsi finissent les salauds : Séquestrations et exécutions clandestines dans Paris libéré”, Robert Laffont, 2012, las intenciones de un PCF si hubiese llegado al poder.

Instituto Dental George Eastman

Algunas víctimas eran antiguas colaboracionistas, pero otras pertenecían a la resistencia, algunas conocidas por su anticomunismo, como los antiguos diputados socialistas Louis L’Hévéder y René Château. No obstante, el criminal no sólo no fue juzgado y condenado, sino que será nombrado caballero de la Legión de Honor, condecorado con la Croix de Guerre y la medalla militar. Después ejercerá de y primer teniente de alcalde en la pequeña localidad de Malakoff, llegando a ser diputado del PCF, hasta 1971. Aunque fue juzgado en 1955, finalmente no será encausado por sus crímenes.

Liberación de París

En las elecciones de noviembre de 1946, el PCF obtuvo un 28,2 % de los apoyos sociales, siendo su punto más alto, y convirtiéndose en uno de los partidos comunistas más fuertes después del soviético, con verdaderas posibilidades de llegar al poder, desmoronándose su electorado hasta el momento acutal, en que en las elecciones de 2017 tuvo un 2,7 % de apoyos.