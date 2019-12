Seat Mii eléctrico: la solución perfecta y asequible para la ciudad

El Mii ‘Electric’ es la primera realidad de la ofensiva eléctrica que Seat prepara para conseguir una reducción efectiva de emisiones en su gama. La punta de lanza a la que seguirán este mismo año otras realizaciones como el e-Born que vimos hace casi un año en el Salón de Ginebra, la moto eléctrica o el lanzamiento de motorizaciones híbridas enchufables en modelos como el León o el Tarraco.

En el caso del Mii, tiene algunos argumentos imbatibles, como una autonomía de 260 kilómetros, que pueden convertirse hasta 350 en ciudad con conducción económica, y un precio desde 17.900 euros. Y lógicamente, etiqueta 0 emisiones para poder circular por todos los rincones de las grandes ciudades y aparcar sin pagar nada.

Esta motorización eléctrica da nueva vida a un coche que no es nuevo, ya que salió al mercado en 2012. El Seat Mii es un proyecto compartido dentro del grupo Volkswagen del que también nacieron el VW Up y el Skoda Citigo, y que fueron diseñados desde el inicio con una versión eléctrica entre sus mecánicas. Esta llegó al Up de Volkswagen en 2014, pero la falta de demanda y el alto precio de las baterías –y, por tanto, del coche– hicieron que Seat y Skoda no lanzaran estas versiones. La marca española lanzó una versión impulsada por gas natural comprimido y etiqueta ‘ECO’ en Europa.

Ahora llega la versión exclusivamente eléctrica. Para ello no ha habido que hacer grandes modificaciones. El exterior muy compacto permanece casi inalterado y en el interior destaca un nuevo panel para el salpicadero que simula un circuito impreso y asientos más cómodos. Tenemos, además, una sujeción para el teléfono móvil y su conexión correspondiente para descargar la aplicación que informa del estado de la batería, puntos de recarga o mapas.

Por lo que se refiere a la mecánica, el motor eléctrico rinde una potencia equivalente a 83 caballos, suficientes para un modelo de este tipo, y tiene una batería de casi 37 kilovatios de capacidad, 300 kilos y 8 años de garantía, que se puede recargar en la red eléctrica doméstica, doméstica rápida o en los puntos de recarga ultra-rápida. En el primer caso de carga en el enchufe de casa, tarda el recargarse totalmente 13 horas y si instalamos una carga rápida en nuestro garaje, se reduce a cuatro horas. En los puntos ultra rápidos en una hora tendremos el 80% de la batería completada.

Al volante el Mii es un coche muy agradable. No es tan veloz como otros eléctricos más potentes, pero como es ligero acelera con fuerza en el tráfico urbano y pasa de 0 a 50 en menos de cuatro segundos. Si a esto le unimos su agilidad por sus dimensiones ajustadas resulta un vehículo ideal para ciudad y alrededores ya que su velocidad máxima llega a 135 por hora. Como ayuda a la conducción, se ofrecen tres modos: Normal, Eco y Eco+, que hacen durar más la batería a costa de las prestaciones y que solo vale la pena usar si vamos justos de batería.

Las plazas delanteras resultan amplias para las dimensiones del conjunto y sus cuatro puertas facilitan el acceso a las dos plazas posteriores. El maletero es justo, como en todos los modelos similares, con 250 litros, pero que se hacen grandes.

El Mii eléctrico se ofrece en dos versiones y cuatro paquetes de opciones desde 21.230 euros. Pero Seat quiere conquistar mercado y presenta una oferta de la versión alta de gama con todas las opciones por 17.900 euros si accedemos a la financiación de la propia marca. Y añade el punto de carga gratuito, valorado en otros 800 euros. Un argumento mas para comprarse este segundo coche de familia, para andar por ciudad y aledaños y que, si lo cargamos en horas valle de electricidad, su coste de funcionamiento se calcula en sólo 1 euros por cada 100 kilómetros.

Ficha:

Dimensiones Largo/ancho/alto: 3,6/1,6/1,5

Motor: delantero eléctrico de 83 caballos

Tracción: Delantera

Caja de cambios: Automática

Potencia: 83 CV.

Aceleración: De 0 a 100 km/h.: 12,3 seg. De 0 a 50Km/h. 3,9 seg. Autonomía: 260 km (350 en ciudad)

Precio desde: 17.900 euros

Etiqueta DGT: CERO