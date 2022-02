¿Pueden multarme por cada una de las ruedas desgastadas del coche?

La voracidad recaudadora de la DGT parece no tener límites. Recientemente un conductor ha sido multado dos veces, el mismo día y en el mismo lugar, por llevar los neumáticos desgastados. Una primera multa le “cayó” por la rueda delantera derecha y otra por a la delantera izquierda. Tras recurrir este abuso de los guardias, un juez le ha dado la razón y las sanciones han tenido que ser anuladas

¿Te pueden poner una multa por cada uno de los neumáticos desgastados del coche? Rotundamente no. Eso argumentan los abogados de la organización Pyramid Consulting que han ganado el recurso. La sentencia ha sido estimada, dando la razón al interesado y parte recurrente, siendo el hecho denunciado: Circular con el vehículo cuyos neumáticos no presentan dibujos en las ranuras principales de la banda de rodamiento. Neumático delantero izquierdo. Conllevando una sanción con importe de 200 euros. En efecto, en el día de los hechos, el conductor recibió dos denuncias, en el mismo día, mismo lugar y mismo hecho denunciado. En concreto, una por circular con el vehículo cuyos neumáticos no presentan dibujos en las ranuras principales de la banda de rodamiento. Neumático delantero derecho y la segunda por el mismo hecho denunciado haciendo alusión al neumático delantero izquierdo. La primera multa se abonó pero la segunda, ante la indefensión generada, se recurrió en vía administrativa alegando entre otras la vulneración del principio “non bis in ídem” adjuntando las dos denuncias. Termina la defensa del expediente con la presentación de la demanda, en la que tras exponer los hechos y fundamentos de derecho que se estimó pertinentes, se solicitaba una sentencia estimatoria del recurso interpuesto y las correspondientes declaraciones en relación con la actuación administrativa impugnada.

El Juez estimó la demanda por lo siguiente, explicándolo detalladamente en su sentencia: que junto al aspecto material del principio “non bis in ítem”, se debe respetar también el aspecto procesal, es decir, que un mismo hecho antijurídico no puede enjuiciarse por dos órganos jurisdiccionales y administrativos. Es decir, que, sancionada una conducta por una autoridad, no puede volver a serlo por otra del mismo o distinto orden y naturaleza. La Administración no puede instruir dos expedientes distintos con sanciones diferentes

Pues bien, en el presente caso hay que reseñar que la Administración sanciona a la demandante por dos infracciones por los mismos motivos en un mismo tiempo. La infracción lo es por no reunir el dibujo de las ruedas del vehículo las normas reguladoras de seguridad, pero no existe tipo sancionador en el que se diga que la infracción deriva de cada uno de los neumáticos que se encuentren en mal estado. La sanción es única, y por tanto la Administración no puede instruir dos expedientes distintos con sanciones diferentes, ya que la sanción de la primera deja sin efecto la segunda por vulnerar el principio “non bis in ídem”.

Por todo ello, los abogados de Pyramid siempre recomiendan recurrir todo tipo de sanciones a la vista del éxito obtenido en reiteradas sentencias que desautorizan las sanciones de la DGT.