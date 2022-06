¿Qué debo hacer si se me para el coche en carretera?

Todos hemos visto coches parados al borde de la carretera debido a averías inoportunas o pequeños accidentes. En estos casos, es importante seguir un protocolo de seguridad par que una circunstancia adversa no se convierta en una desgracia, ya que, según los datos de la DGT, seis personas perdieron el año pasado la vida en estas circunstancias por cometer errores en estas circunstancias.

Si nuestro coche detenido obstaculiza la calzada, se debe señalizar el vehículo e intentar retirarlo en el menor tiempo posible, intentando cumplir las normas de parada y estacionamiento. Para señalizarlo, se utilizarán los triángulos de emergencia y si se dispone de ella, la señal V-16. Además, se encenderán las luces de posición en caso de poca visibilidad o por condiciones meteorológicas adversas.

En caso de que el vehículo no pueda circular, los ocupantes deberán abandonar el automóvil si existe un lugar seguro fuera de la calzada, debiendo bajarse del coche por el lado contrario al tráfico, sin permanecer en la calzada o en el arcén. Si existen, el lugar más seguro es detrás de los quitamiedos metálicos de protección. En caso de no poder abandonar el vehículo, deberán permanecer en su interior, con los cinturones abrochados.

Un reciente estudio publicado por la CEA ha puesto de manifiesto que el 44% de los conductores ha necesitado asistencia del servicio de grúa en los últimos 5 años y el 2% no dispone de triángulos de señalización de peligro en sus vehículos, a pesar de ser un elemento obligatorio. Un número importante de los encuestados no sabe qué hacer en el momento de avería: el 29% no se bajó por la puerta más alejada del tráfico, y el 51% desconoce si se tiene que quedar en el interior del vehículo manteniendo abrochado el cinturón de seguridad. Más del 32% llamó al servicio de asistencia en carretera antes de tomar las medidas de seguridad necesarias.