Bajaj Dominar 400 ¿la nueva reina del segmento Sport-Touring en España?

Cuando una marca como Bajaj irrumpe en el mercado español, lo hace con ganas de llamar la atención. Y lo está consiguiendo con la Dominar 400, una moto que busca ser el equilibrio perfecto entre potencia, comodidad y un precio que te hará levantar la ceja. Hoy la probamos a fondo para descubrir si este modelo tiene lo necesario para competir con los grandes nombres del segmento sport-touring.

Dominar400 Bajaj

Bajaj no es nueva en esto de fabricar. En mercados como India o Hispanoamérica, la marca es un peso pesado. Pero su llegada a España de la mano de la Dominar 400, es una declaración de intenciones: ofrecer una moto robusta, versátil y con tecnología de última generación, pero sin que tu bolsillo tiemble. ¿Lo más interesante? Bajaj ha puesto toda la carne en el asador para que esta moto sea más que un “buen precio”. Aquí no se trata solo de ahorrar, sino de disfrutar de una moto que compite en ligas mayores.

Lo primero que llama la atención es su motor monocilíndrico de 373 cc, derivado del bloque que utiliza la KTM Duke 390. Ofrece 40 caballos y un par de 35 Nm, entregando potencia suficiente para devorar kilómetros en carretera abierta o moverte con soltura en ciudad. La inyección electrónica y el sistema de doble bujía DTS-i garantizan una combustión eficiente y una entrega de potencia suave, pero con carácter.

Las suspensiones, firmadas por una horquilla invertida delante y un mono amortiguador ajustable detrás, logran un equilibrio entre firmeza y confort. La moto se siente estable en curvas rápidas y cómoda en trayectos largos, incluso sobre asfaltos maltratados. En el apartado de seguridad, cuenta con frenos ABS de doble canal y discos generosos (320 mm delante y 230 mm detrás), que ofrecen una frenada predecible y potente, ideal para motoristas de cualquier nivel. La Dominar 400 brilla por su polivalencia. En ciudad, su postura es relajada y el manillar ancho permiten maniobrar con facilidad entre coches y semáforos. A pesar de sus 187 kilos en orden de marcha, no se siente pesada, incluso para conductores menos experimentados.

En carretera, el motor muestra su mejor cara. A velocidades legales (y algo más), se mantiene firme y con suficiente reserva para adelantamientos. Los viajes largos no son un problema gracias a una posición de conducción cómoda, un asiento bien acolchado y una protección aerodinámica aceptable, aunque un parabrisas más alto podría mejorar la experiencia. Las curvas son su terreno favorito. Gracias al chasis perimetral y a los neumáticos de calidad, la moto invita a disfrutar de una conducción deportiva pero controlada. Aquí se nota la herencia de KTM en el ADN de la Dominar.

¿Cómo se posiciona frente a sus rivales? El mercado español está lleno de opciones en el segmento de motos de media cilindrada, pero pocas logran ofrecer tanto por tan poco. Sus rivales más directas, como la KTM Duke 390 o la Honda CB500X, son excelentes motos, pero también más caras. La Dominar 400 entra al combate con un precio que ronda los 4.800 euros, un argumento imbatible si buscas calidad sin gastar de más. ¿Su ventaja principal? Es ideal para motoristas que quieran una moto con prestaciones de gran turismo, sin renunciar a la agilidad urbana ni al placer de conducir en carreteras secundarias. Y es que estamos ante una motocicleta moderna y bien equipada La Dominar 400 no escatima en detalles. Su iluminación Full LED es un gran plus, especialmente para quienes circulan de noche, con las piñas del manillar retro iluminadas, algo que otras marcas más caras no tienen. La instrumentación digital, aunque sencilla, es clara y ofrece la información básica necesaria: velocímetro, tacómetro, nivel de combustible y odómetro, puerto de carga usb en el manillar, cubre puños, parrilla lateral y parrilla para el equipaje, respaldo trasero. El diseño es otro de sus puntos fuertes. Con líneas musculosas, un depósito voluminoso y acabados que no parecen de una moto económica, la Dominar se presenta como una máquina moderna y atractiva.

Si eres un motorista joven que quiere dar el salto a una moto más potente sin hipotecar su cuenta bancaria, la Dominar 400 es para ti. Pero también es perfecta para motoristas más experimentados que buscan una moto fiable, económica y capaz de hacer de todo un poco. Es una compañera ideal para viajes de fin de semana, desplazamientos diarios y escapadas ocasionales, con la tranquilidad de saber que estás montando una máquina bien diseñada. Por todo ello, la Bajaj Dominar 400 no solo es una moto económica; es una moto que ofrece calidad y prestaciones muy por encima de su precio. Con un motor potente, un equipamiento completo y una versatilidad que enamora es una opción a considerar seriamente si buscas una moto sport-touring accesible y divertida.