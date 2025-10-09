Pocas veces en la vida puedes recibir una clase magistral de motociclismo con un piloto que acumula Campeonatos del Mundo en su dilatado palmarés. Es el caso protagonizado por Toni Bou que, con la infraestructura del equipo Repsol al que pertenece, enseñó a los alumnos periodistas trucos fundamentales. En representación de La Razón asistió otro mundialista, pero de circuitos, Luis D’Antín,que tuvo la oportunidad de mejorar su estilo junto a los mejores.

Luis D'Antín Repsol

Dicen que la mejor forma de aprender a pilotar una moto como es debido es practicando con una moto de trial. En esta especialidad, tener en todo momento el control absoluto de la máquina es imprescindible para mantener el equilibrio y superar cualquier obstáculo. La base técnica del trial, trasladada al resto de motos, ya sean de asfalto o de campo, permite pilotar con seguridad y precisión. Y quién mejor que los pilotos del equipo Repsol Honda HRC de trial para conocer los secretos imprescindibles para poder disfrutar de las motos.

Toni Bou Repsol

Y es que puede parecer que no hay motos más opuestas que las pequeñas y ligeras motos de trial, con las voluminosas y potentes motos de Trail. Sin embargo, trasladar la técnica de una a otra es la que permite disfrutar más allá del asfalto de esta superventas del mercado español.

Toni Bou Repsol

Es por eso que Toni Bou –38 veces campeón del mundo de trial–, Gabriel Marcelli –campeón de España de trial 2025– y Takahisa Fujinami –director del equipo y expiloto campeón del mundo de trial en 2004– impartieron una clase magistral de cómo pilotar una moto de Trail en pistas de montaña, en la que Luis D’Antín, convenientemente equipado por Hebo para la ocasión, tomo buena nota para mejorar Liu estilo, si eso es posible dada la experiencia del piloto madrileño de Gran Premio. Bou, Marcelli y “Fujigas” recordaron que siempre se puede aprender algo más, por mucho que creamos que ya sabemos todo lo que hay que saber.

Desde la posición encima de la moto, la postura al pilotar erguido, el lugar de los pies en las estriberas, el manejo del freno delantero y trasero… Los consejos de los pilotos durante la jornada dieron paso a una ruta en la que poner en práctica todo el conocimiento de estas leyendas del trial. En opinión de D’Antín, fue una jornada estupenda “con un ilustre piloto Toni Bou y sus compañeros del Team Repsol Gabriel Marcelli y Takahisa Fujinami. Gracias al Team Box Repsol tuve la oportunidad de disfrutar de un día de rodaje por pistas cercanas a Barcelona, disfrutando y aprendiendo junto al Team Repsol de Trial. Comenzamos por una breve toma de contacto en un ovalo de tierra, en donde Toni y sus compañeros nos ayudaron a descubrir nuevos trucos para mejorar nuestro pilotaje, después continuamos con un largo paseo… por supuesto con piques de por medio junto con otros periodistas invitados, ya que nunca debemos de perder el espíritu competitivo”. La jornada terminó con una comida campestre en donde se recordaron los 38 Campeonatos del Mundo de Trial conseguido por Toni Bou, sin duda el mejor piloto de la historia de Trial y disfrutar de sus anécdotas y aventuras para conseguirlo.