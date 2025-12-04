Agentes desbordados ante la ofensiva del narcotráfico en Andalucía

Tres nuevas operaciones antidroga –concretamente en Cádiz, Almería y Granada– han vuelto a confirmar la intensa actividad del narcotráfico en Andalucía, frente a unos cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado literalmente desbordados por la ofensiva de las mafias. La intervención de más envergadura ha tenido lugar en Almería, saldándose con la detención de 15 personas, más de dos toneladas de marihuana intervenidas y siete armas incautadas, entre otros efectos.

La Comisaría valoró este «nuevo golpe demoledor» al cultivo y tráfico de cannabis por parte de una «red armada» que ha sido desmantelada a través de la macrooperación «Socorro», la cual se mantiene abierta, ejecutada por la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Comisaría Provincial de Almería. La «violenta» organización también estaría dedicada al tráfico de armas conforme a las pesquisas policiales llevadas a cabo bajo la coordinación del Juzgado de Instrucción número 6 de Almería.

El dispositivo, que conllevó además la neutralización de 250 enganches irregulares a la red eléctrica en Almería y Gérgal por parte de los técnicos de Endesa, se efectúo de forma simultánea en los barrios de El Puche, Pescadería y La Chanca, en el entorno de la Alcazaba. Fuentes de la compañía indicaron a Europa Press que en los más de 30 registros realizados, los técnicos que acompañaron a los agentes neutralizaron enganches en calles como Blas de Lezo, Puntal o Valdivia así como en las vías Encuentro, Reducto o San Joaquín, entre otras como Chamberi, Plátano o Fandanguillos.

En una docena de los registros realizados se localizaron plantaciones de marihuana. También se desmantelaron «puntos estratégicos» empleados por la organización para almacenar, cultivar, procesar y distribuir la droga en Roquetas de Mar y Gérgal.

De otro lado, la Guardia Civil de Cádiz evitó la introducción de un alijo de cocaína que pretendía ser introducido por la costa de Barbate, deteniendo a dos personas e interceptando 17 fardos con un peso aproximado 410 kilos de esta droga. La intervención se realizó el pasado 26 de noviembre cuando el Sistema Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) detectó una embarcación que navegaba de manera sospechosa con rumbo a la zona de costa entre las playas de la zona del Palmar y Barbate.

Ante la posibilidad de que se tratase de un desembarco de droga, se solicitaron apoyos de unidades de Seguridad Ciudadana de Vejer de la Frontera para acordonar la zona donde se preveía que pudiera ser el posible desembarco. En el dispositivo policial también participaron la EDOA de Cádiz y la UCO.

Un seguimiento controlado por parte de los agentes dio como resultado la interceptación de 17 fardos de cocaína, la detención de dos personas como presuntos autores de un delito de tráfico de drogas, así como la incautación un arma larga con dos cargadores municionados listo para su uso, tres quads, teléfonos móviles y walkie talkie.

Por último, la Policía Nacional desarrolló un amplio dispositivo en el distrito Norte de Granada que ha permitido desmantelar varios pisos dedicados al cultivo ilegal de marihuana, la detención de tres varones de entre 18 y 44 años y la incautación de más de 1.000 plantas de cannabis.

El dispositivo contó con la participación de más 50 efectivos de la Policía Nacional, entre los que se encontraban la Unidad de Intervención Policial (UIP), agentes del Grupo de Policía Judicial de la Comisaría del Distrito Norte y especialistas de Policía Científica, además de 10 empleados de la compañía eléctrica Endesa.

El objetivo fue la inspección de las conexiones eléctricas en las viviendas de la zona, desmantelando de manera paralela varios pisos dedicados al cultivo interior de marihuana. Durante el dispositivo se realizó la inspección de las instalaciones eléctricas pertenecientes a 80 viviendas, resultando que todas ellas contaban con acometidas ilegales.

Ante esta situación, la plataforma antidroga Alternativas en el Campo de Gibraltar advirtió del «cambio de modelo» que se está ya produciendo en las organizaciones del narcotráfico, con la introducción cada vez más de cocaína a través de embarcaciones por la costa de Cádiz, una situación que se puede volver «irreversible» en las barriadas «más humildes» de esta comarca, que son «un caldo de cultivo» para este negocio ilícito debido a «la pobreza» que arrastra. De esta manera reflexionó su presidente, Francisco Mena, remarcando que «estas estructuras que se estaban utilizando tradicionalmente para el hachís, se están utilizando para la cocaína, lo que conlleva una mayor violencia porque no es lo mismo perder un cargamento de hachís que perder uno de cocaína», subrayando la violencia «con que responden cada vez más a las fuerzas de seguridad, tal y como queda patente en numerosas intervenciones donde se responden con disparos a los agentes».

En su opinión, hay que mejorar «mucho más» los medios de lucha contra el narcotráfico que tiene la costa de Cádiz y la costa de Huelva, «las dos más afectadas», aunque sin olvidar otras costas andaluzas como las de Málaga o Almería.