¿Es mejor comprar un coche al contado o financiarlo? un economista responde

Tener un vehículo es un gran beneficio por la rapidez, libertad y movilidad que ofrece. Sin embargo, a la hora de comprar un coche debemos tener en cuenta diferentes variables dependiendo del uso que le vayamos a dar, el tiempo que pretendamos tenerlo y otro más factores relativos tanto a nuestra situación personal, como la ciudad donde vivimos.

Uno de estos factores tiene que ver con la libertad financiera con la que contemos, es decir, la forma en la que paguemos el importe del vehículo. Aunque en muchas ocasiones podemos pagarlo al contado, es decir, todo el dinero de una sola vez, puede que lo más conveniente sea financiarlo, es decir, pagarlo en distintos plazos. Ante esta duda, lo mejor es escuchar a los profesionales para saber cuál es la opción más beneficiosa.

¿Qué sale más caro, comprar un coche al contado o financiarlo?

La economista Eli Defferary a través de sus redes sociales explica a todos aquellos que quieran comprar un vehículo cuál es la opción más rentable. En su vídeo publicado en la plataforma TikTok comenta que "¿Por qué pagar un coche al contado es más caro que financiándolo?".

A continuación aclara que "Si pagas al contado, se acabó. La empresa ya no tiene más beneficios". En cambio, si financias, explica que "Lo primero que tendríamos que mirar es el importe a devolver, porque sumando los intereses no creo yo que te salga tan barato. "Cuando financias ellos ya van contando con que en algún momento puede que te retrases con los pagos o directamente dejes de pagar, y eso por supuesto son más intereses para ellos". Pero no todo son desventajas al financiar.

La clave está y explica Defferary en que "Los concesionarios suelen ofrecer descuentos bastante generosos a los clientes si realizan la financiación a través de ellos puesto que reciben comisiones por parte de la financiera". En cambio, "si compras al contado, pierdes esos descuentos".

En definitiva, "la calve está en hacer cálculos y como siempre te digo, mira los gastos totales la TAE". Esta es el porcentaje que debe tenerse como referencia al reflejar el coste real de lo que se va a pagar por el dinero prestado por el banco. Se trata de un índice más útil para que los consumidores sepan si el crédito hipotecario que les está ofreciendo su entidad bancaria tiene buenas condiciones o no

¿Qué debes saber antes de comprar un coche?

En primer lugar debes saber que si el coche es 0 kilómetros, es decir, nuevo de concesionario debes saber que una vez salga de este, su valor va a disminuir un 10% según CARFAX, un proveedor internacional de Historiales de vehículos.

Ahora bien, según ANFAC, en 2024 se vendieron un total de 1.016.885 automóviles, lo que supuso un incremento del 7,1% respecto al año anterior. De esta manera también es importante conocer cuáles son los coches más vendidos en España para saber si encaja con tu presupuesto y la calidad-precio de los mismos. En lo que va de año de 2025, los coches más vendidos son el Dacia Sandero en primer lugar, el Hyundai Tucson en segundo y El Mg ZS en tercero. Además de la gran cantidad de Toyota que se han vendido, tanto el modelo Corolla, como el modelo C-HR.

En cambio, si decides acudir al mercado de segunda mano, seminuevo o con pocos kilómetros, la propia Dirección General de Tráfico (DGT) ofrece una serie de consejos antes de hacerse con un coche de este tipo para no tener problemas en el futuro.

Neumáticos: Debemos comprobar la profundidad del dibujo del vehículo, así como la presencia de grietas o desgastes irregulares y la fecha de fabricación, puesto que unos neumáticos en mal estado pueden poner en riesgo tu seguridad. Así te puedes evitar un gasto nada más comprarlo.

Carrocería: Evalúa de forma general como se encuentra la carrocería del vehículo. Examina el estado de la pintura en busca de arañazos, abolladuras o diferencias de tono por si alguna pieza fue reemplazada.

Puertas: Abra y cierre todas las puertas, el capó delantero y el maletero para comprobar que ajustan bien y no se ha descuadrado la carrocería. Bajo el capó, un radiador sustituido indicará que el coche ha tenido un golpe en el frontal. Inspeccionar las juntas de goma de puertas y ventanas, y también los cristales, que no haya picaduras.

Dirección y correa de distribución: Se recomienda conducirlo para hacer una prueba de que la dirección funciona correctamente así como preguntar por la correa de distribución. Se debe cambiar entre los 100.000 y 150.000 kilómetros, según lo que indique el fabricante.

Frenos: Al conducir, ponga atención a que no se produzcan vibraciones ni ruidos al pisar el pedal, y que éste no 'se vaya' muy abajo, manteniendo la presión. Esto le permitirá hacerse una idea del estado de las pastillas y los discos.