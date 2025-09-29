Ebro s400: movilidad asegurada y muy asequible

La iniciativa de montar automóviles de origen chino en las antiguas instalaciones que tenía Nissan en la Zona Franca de Barcelona ha dado como resultado la producción de una gama muy completa de vehículos de tipo SUV que están teniendo una buena aceptación en el mercado.

Ebro Newspress

Tras la imagen de la histórica marca española Ebro se ofrecen diferentes modelos como el s700 y el s800, al que se unirá en breve la versión superior, s900. De la familia, el hermano menor y más asequible en precio es el s400. Un SUV de dimensiones medias, con una longitud de su carrocería que llega a los 4,32 metros y que, desde 27.900 euros, ofrece un espacio suficiente para poder convertirse en un coche de toda la familia que, gracias a su mecánica híbrida, puede abordar cualquier tipo de utilización, tanto el uso urbano como largos desplazamientos, con unos consumos bastante ajustados y una autonomía de más de ochocientos kilómetros.

En sus formas compactas destaca un frontal con una imagen muy potente dominada por una gran superficie negra que imita a un enorme radiador, pero que tiene una estructura cerrada de nido de abeja para mejorar la aerodinámica y, en la parte superior incluye los faros, en una línea estilizada que se prolonga hacia las aletas. En la parte trasera el techo incluye un deflector aerodinámico encima del gran portón que da acceso a la zona del maletero. Es quinta puerta no es eléctrica y la zona de carga no es excesivamente grande. Son 430 litros, pero pueden ampliarse hasta más de mil cien si abatimos los respaldos traseros.

Ebro Newspress

Este es el primer híbrido HEV de la marca Ebro y su mecánica combina un motor térmico de gasolina con una cilindrada de 1,5 litros que da una potencia de 95 caballos y se complementa con otro eléctrico que conjuntamente llegan hasta los 211 caballos. Gracias a esta combinación se consiguen unos niveles de aceleración interesantes, ya que pasa de cero a cien por hora en algo menos de nueve segundos. Esta combinación de motores permite al s400 recorrer una gran parte de sus trayectos por ciudad, si son a baja velocidad, sin necesitar echar mano del motor de combustión y, en carretera, su consumo puede situarse en torno a los ocho litros. En un trayecto mixto de carretera y ciudad, los valores pueden situarse por debajo de los seis litros.

Ebro Newspress

Al volante, disponemos de varios tipos de conducción, en función de las necesidades de cada momento. Es de tracción delantera y el cambio es automático de una sola marcha y en carretera su sistema de variador emite un sonido alto cuando elevamos la velocidad por encima de los 120 por hora aproximadamente. Este s400 se comercializa en dos niveles de acabado que se denominan Premium y Excellence. En ambos casos encontramos en el salpicadero una pantalla doble de 12,3 pulgadas y los ocupantes disponen de todo tipo de conexiones a los habituales sistemas Android Auto y Apple CarPlay Auto, además de los habituales sistemas de ayudas a la conducción, ADAS, habituales en todos los modelos de última generación.

Ebro Newspress

Como hemos señalado, el s400 es un vehículo ciertamente atractivo por su relación entre calidad y precio, ya que su factura se inicia en 27.450 euros en su versión básica, pero que está suficientemente equipada. La versión superior incrementa su precio en 1.500 euros. Además, cuenta con una garantía de 7 años o 150.000 kilómetros. Una de las opciones interesantes que ofrece el muy numeroso mercado de SUV que encontramos en casi todas las marcas del panorama nacional.