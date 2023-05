Este mes de mayo se incluyen dos nuevas pruebas en la ITV

Todos los vehículos de más de cuatro años de antigüedad que circulen por las carreteras españolas deben pasar la Inspección Técnica de Vehículos cada dos años. Uno en el caso de que tengan más de 10 años de antigüedad. Y todo debe estar en regla... desde las luces, hasta los neumáticos. Si no, no podrán conseguir la pegatina que les autoriza a circular de nuevo. De esta forma se garantiza que todos los vehículos que circulan legalmente por nuestras carreteras, lo hacen con sus sistemas de seguridad en buenas condiciones.

Y esto, lejos de ser un mero trámite burocrático, es una noticia estupenda para todos los usuarios de la vía. En el año 2011 se realizó el último estudio sobre a contribución de estos centros de Inspección Técnica de Vehículos a la hora de reducir la siniestralidad en nuestras carreteras. Aquel estudio estimó en 170 las víctimas mortales y hasta 18.000 accidentes de tráfico que nunca tuvieron lugar gracias al buen estado de los coches… cada año. Es decir, que es una prueba de una importancia enorme.

Algunas personas incluso deciden someter su vehículo a este chequeo de forma voluntaria porque así pueden contar con el asesoramiento de un experto sobre el estado general del vehículo. Algo que puede ser muy conveniente cuando vamos a realizar un viaje largo con él, cuando hemos escuchado un ruido extraño que no sabemos identificar o cuando vamos a realizar un acuerdo de compraventa. Al fin y al cabo, una ITV favorable es sinónimo de confianza de cara a su posible comprador.

Un trabajador analiza la dirección de un vehículo en una ITV "Jesús Hellín " Europa Press

Ahora bien, la ITV que deben superar los coches actuales no es la que debían superar hace algunos años. El test ha ido cambiando a medida que ha avanzado la dotación tecnológica de los vehículos. Al fin y al cabo, un coche actual tiene poco o nada que ver con los modelos más antiguos. Por lo que no tiene sentido que el examen sea el mismo para ambos.

Dos nuevas pruebas de la ITV

La Inspección Técnica de Vehículos lleva en funcionamiento desde el 1 de enero de 1985 para todos los vehículos. Desde entonces, tanto los vehículos como los propios sistemas de análisis de los centros de inspección se han vuelto cada vez más sofisticados. De forma que ahora la prueba tiene bastante poco que ver con aquella que se realizaba hace casi 40 años.

En el año 2018 se realizó la última gran renovación del sistema. En aquel momento se incorporaron algunas pruebas y métricas que tenían por objetivo detectar posibles defectos u averías en el vehículo que le hiciesen producir una mayor cantidad de emisiones. Este 2023 estamos experimentando otra renovación del sistema. Y con ella se introducirán dos nuevas pruebas: el control del OBD y la comprobación del sistema eCall.

Las pruebas de gases son, según la AEMA-ITV, la única forma de verificar que los vehículos entran dentro de los baremos aceptados de emisión de gases de efecto invernadero | Fuente: AEMA-ITV / Europa Press AEMA-ITV AEMA-ITV

Las siglas OBD se refieren a “On Board Diagnostics” y es, como su nombre indica, un sistema de diagnóstico que está incluido en el propio vehículo. Lo único que hay que hacer para acceder a toda la información que ha recogido es conectarse a la centralita mediante un ordenador. De esta forma, el técnico podrá identificar cualquier posible avería en el vehículo. Además, el sistema OBD también controlará la emisión de gases contaminantes. Es decir, que de ahora en adelante, esta será una de las pruebas centrales de la ITV. La segunda novedad es la prueba del sistema eCall:

Desde el 31 de marzo del año 2018, todos los coches de nueva fabricación dentro del espacio Schenguen incluyen obligatoriamente el sistema de llamada de emergencia automática eCall. Y desde el pasado 27 de septiembre, cuando se publicó el Real Decreto 750/2022, también se fijo que este elemento estaría sujeto a los estándares de la Inspección Técnica de Vehículos a partir de este mes de mayo de 2023.

Este sistema de llamada de emergencia automática se activa como respuesta a la activación de los airbags. Cuando esto ocurre, el dispositivo se pone en contacto con el Sistema Global de comunicaciones móviles y pasa la llamada al centro de emergencia más próximo, para dar aviso de cuál es la situación. La llamada es gratuita y tiene cobertura en toda Europa.

Una de las características más importantes del sistema es que lleva un indicador que identifica claramente que se trata de una llamada eCall, dándole la máxima prioridad por encima de otras comunicaciones. Al operador le llegan la información con el lugar exacto en el que se ha producido el accidente, el tipo de vehículo, con su matrícula, marca, modelo y tipo de combustible, etc. Es decir, la máxima y más completa información posible sobre cuál es la situación.

Funcionamiento del sistema eCall larazon

El potencial para salvar vidas de un sistema como este, que además funciona las 24 horas al día y durante los 365 días del año… es enorme. Pero claro, para que el sistema verdaderamente dé sus frutos, es necesario que los técnicos comprueben que todos los vehículos lleven incorporado un sistema eCall funcional. Tal y como se indica en el Real Decreto 750/2022, “al ser un sistema de urgencia, requiere el máximo nivel de fiabilidad posible, debiendo garantizarse la precisión y la calidad del conjunto mínimo de datos y de la transmisión de voz”.

Ahora muchos conductores se estarán preguntando qué ocurre con aquellos vehículos que fueron matriculados antes del 31 de marzo de 2018 y que -por lo tanto- no incorporan de fábrica el sistema eCall. La respuesta es que estos vehículos no están obligados a instalarlo, aunque podrían hacerlo si su coche reuniese los requisitos técnicos necesarios para hacerlo y tuvieran interés en añadir este plus de seguridad a su vehículo.