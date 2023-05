¿Es obligatorio llevar una rueda de repuesto?

A pesar de lo que mucha gente pueda llegar a pensar, lo cierto es que llevar una rueda de repuesto no es obligatorio per sé. Lo que estipula realmente el Reglamento General de Vehículos es que debemos llevar “una rueda completa de repuesto o una rueda de uso temporal, con las herramientas necesarias para el cambio de ruedas, o un sistema alternativo al cambio de las mismas que ofrezca suficientes garantías para la movilidad del vehículo”.

No contar con alguno de estos sistemas alternativos sí que puede sancionarse con una multa de 200 euros, pero no tiene que ser -necesariamente- la rueda de repuesto. Hay algunas alternativas que pueden llegar a ser apropiadas en algunas situaciones y que pueden sacarnos del apuro casi tan bien como lo haría una rueda de repuesto:

Kit anti-pinchazos:

Básicamente, este producto incluye una lima que sirve para “limpiar” los cantos del pinchazo, un trozo alargado de goma que sirve para taponar el agujero y una herramienta que permite introducir la goma, para que quede fijada en el agujero. Además, el kit anti-pinchazos también exige la utilización de un compresor que vuelva a introducir el aire que el neumático perdió con el pinchazo.

Pinchazos, reventones o actos vandálicos están asegurados con la póliza de Bridgestone. larazon

La mayor bondad de este sistema es que es barato y que no ocupa apenas espacio. Lo más voluminoso es el compresor, pero podemos encontrar algunos en el mercado que son muy baratos y además muy pequeños. No es una solución perfecta. Si sufrimos un corte más grande de lo que el pedazo de goma puede cubrir, el kit de reparación no servirá absolutamente para nada. Y si el pinchazo está localizado en el canto de la rueda… y no en la cubierta, entonces tampoco podremos utilizarlo para la reparación.

Además, es una solución bastante tediosa. Limar el neumático e introducir la goma requiere mucha fuerza física, así que no es una solución ideal para todo el mundo. Y lo peor de todo es que si conseguimos taponar el agujero y reparar el neumático, sólo nos servirá para llegar al taller especializado más cercano, donde la rueda deberá ser sustituida o reparada.

Neumáticos Run-Flat:

Este tipo de rueda cuenta con soportes internos que -en caso de pinchazo- mantienen la forma original, controlando la estabilidad del vehículo e, incluso, permitiendo que circule entre 80 y 150 kilómetros adicionales a una velocidad máxima de 80 kilómetros por hora. Si tu coche lleva este tipo de neumáticos equipados, no es necesario que lleves un sistema alternativo en el vehículo… porque la movilidad segura del vehículo ya está garantizada.

Hombre comprobando la presión de los neumáticos Dreamstime Dreamstime

La Galleta:

Esta es la tercera alternativa presentada en la revista de la ITV. Se conoce como ‘galleta’ a una rueda de repuesto que es más pequeña de lo normal. Funciona exactamente igual que la rueda de repuesto tradicional, es decir, es necesario desmontar la rueda anterior con el coche elevado con un gato hidráulico y después acoplar la ‘galleta’ en su lugar. La principal ventaja respecto a una rueda de repuesto tradicional es que ocupa menos espacio y es una solución bastante barata. Además, permite llegar al destino sin limitación de distancia. Aunque debe circularse a un máximo de 80 kilómetros por hora.