Si no le haces este mantenimiento a tu coche, estás matando a tu motor: "Hace que te aguante 600.000 kilómetros más"

Un motor que supera los 600.000 kilómetros sin perder rendimiento no es fruto de la suerte, sino de un mantenimiento constante y sencillo. Scotty Kilmer, reconocido mecánico con décadas de experiencia, ha compartido en su canal de YouTube las claves para que un vehículo pueda rodar más de 500.000 kilómetros sin necesidad de reparaciones costosas.

Su mensaje es directo: cuidar el motor es mucho más barato que reemplazarlo. En el vídeo, Kilmer muestra un coche con 389.000 millas (626.000 km) que sigue funcionando “como un reloj”.

Su secreto no radica en piezas especiales ni en combustibles premium, sino en una rutina de mantenimiento que cualquier conductor puede seguir. El experto insiste en que los cambios de aceite y filtros cada 5.000 millas (8.000 km) son el pilar principal para evitar el desgaste interno del motor.

“El aceite es barato, los motores son muy caros”

Kilmer advierte que descuidar el nivel o la calidad del aceite es uno de los errores más comunes y dañinos. También recomienda revisar y cambiar el refrigerante cada cinco años, ya que un líquido viejo puede generar corrosión en el interior del bloque. Otro punto clave es no conducir con el depósito en reserva: “Eso desgasta las cosas más rápido”, asegura.

Además, para los motores que usan correa de distribución de goma, el mecánico recuerda que debe sustituirse cada 100.000 millas (160.000 km) para evitar roturas que puedan dejar al vehículo inservible. Estos cuidados, según Kilmer, no solo evitan averías, sino que permiten que el motor siga funcionando “cientos de miles de millas” sin perder eficiencia.