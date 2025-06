Juan López Frade (Suzuki) pide quitar el IVA para las empresas que compren flotas de coches eléctricos

La supresión del Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) para quienes compren flotas de automóviles con motores eléctricos puede ser una solución para incrementar las matriculaciones de este tipo de automóviles y, de esta forma, cumplir los objetivos de crecimiento del parque eléctrico nacional en opinión del presidente de Suzuki en España, Juan López Frade.

“Tenemos el ejemplo a solo 600 km, en Lisboa, - dijo López Frade- donde las flotas eléctricas no pagan IVA y la penetración ha crecido hasta el 70%. En lugar de inventar la rueda, podríamos copiar lo que funciona. Pero aquí seguimos sin incentivos eficaces y sin claridad”, afirmó.

El presidente de Suzuki hizo también una valoración positiva de la tecnología híbrida como paso intermedio hacia la electrificación: "El híbrido enchufable da menos miedo al cliente, porque sabe que puede hacer entre 35, 50 o incluso más de 100 km en modo eléctrico en los últimos modelos, pero si se queda sin batería, sigue funcionando. Es un paso intermedio hacia lo eléctrico puro, que resulta más cómodo para que muchos conductores comiencen a experimentar y convencerse de la movilidad eléctrica”.

Uno de los aspectos fundamentales para promover la movilidad eléctrica es lograr que el consumidor esté bien informado. Según López Frade: "Conducir un vehículo eléctrico no tiene nada que ver con uno de combustión. Pero si educamos al usuario y le enseñamos cómo funciona, no solo no tendrá problemas: verá que hay beneficios que ni se imaginaba”. También se subrayó la necesidad de una política decidida por parte de las administraciones para fomentar el cambio de modelo. "Estamos atrapados en una burocracia tremenda", comenta Juan. "Incluso con planes como el Moves, no sabes si lo tienes o cuándo lo cobrarás. Así no se puede avanzar. Si queremos que el coche eléctrico llegue a todos, hay que hacerlo fácil y accesible”.