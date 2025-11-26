KGM adapta sus Musso y Rexton para triunfar fuera del asfalto

A veces, los coches de tracción total no pueden atender las exigencias de los amantes del todoterreno auténtico o de los profesionales que desarrollan su trabajo en condiciones difíciles fuera del asfalto. Para ellos, la marca coreana KGM ha creado unas versiones especiales denominadas “Aventura 4x4” para sus modelos Musso y para el pick-up Rexton. Con estas preparaciones se devuelve la pasión por el todoterreno al usuario particular y se da respuesta a quienes necesitan un vehículo como herramienta de trabajo en entornos rurales o en empresas que requieren acceso a zonas de difícil tránsito. Estos modelos salen directamente del concesionario con la preparación diseñada y montada por la propia marca, evitando así problemas de homologación.

KGM KGM

Para conseguir este objetivo, el probador de KGM, Manolo Plaza —veterano piloto de rallyes todoterreno, varias veces campeón de España y con una amplia experiencia en el Dakar y otras competiciones internacionales— ha realizado más de 200.000 kilómetros de pruebas. Los escenarios más duros de Marruecos, Mauritania y Argelia han servido como campo de experimentación para lograr preparaciones robustas, eficaces y muy elaboradas sobre un producto que, ya de serie, ofrece unas capacidades fuera de carretera muy destacables.

Ambos modelos, en sus dos líneas de preparación, incorporan una elevación de la carrocería que mejora notablemente los ángulos de ataque, ventral y de salida, así como una minuciosa protección de los bajos en las zonas más expuestas y una mejora en las suspensiones. De manera personalizada, KGM ofrece una serie de elementos adicionales para adaptar cada vehículo a las necesidades del cliente mediante la preparación “Aventura Extreme”, aplicable tanto al Musso como al Rexton. Esta incluye suspensiones Öhlins y muelles Eibach, componentes muy utilizados en competición por su eficacia y resistencia al calentamiento, gracias a la botella separada. A ello se suman llantas específicas Braid de 17 pulgadas, neumáticos BF Goodrich de mayor diámetro, un aumento del ancho de vías, cubrebajos de duraluminio y la citada elevación de la carrocería.

Tuvimos ocasión de probar estas preparaciones en pista y en zonas complicadas, comparándolas con las versiones de serie, y el resultado no pudo ser más satisfactorio. Las modificaciones permiten superar con mayor solvencia la orografía escarpada gracias a la mejora de las cotas y al excelente comportamiento de las suspensiones, tanto en el Rexton como en el Musso, en sus variantes Aventura Extreme e Industrial. Su facilidad de conducción transmite una gran resistencia a la fatiga en ambos modelos. El Rexton parte de una carrocería autoportante, mientras que el Musso, con chasis de largueros y carrocería atornillada, ofrece de inicio una gran rigidez estructural.

Todas las opciones disponibles, tanto para uso lúdico como industrial, pueden consultarse en la página web de KGM, en el apartado Gama Aventura 4x4, y están ya a disposición del cliente en los concesionarios. Además, los usuarios pueden recibir asesoramiento profesional para seleccionar los componentes adecuados en función del uso previsto, ya sea particular o para flotas. Y con la ventaja de que todo procede del catálogo oficial de KGM, de modo que el montaje realizado por la marca mantiene intacta la garantía, igual que si se tratara de un vehículo de serie.