Northgate invierte 900 millones en flotas hasta llegar a un volumen de 75.000 automóviles

La empresa especializada en renting flexible Northgate ha alcanzado una flota operativa de 75.000 vehículos en España, de las que 67.000 unidades están operativas en alquiler con empresas y el resto del stock disponible para sustituciones y preentregas, según datos aportados por el consejero delegado de la compañía, Jorge Alarcón, en el acto de celebración del 45 aniversario de sus operaciones en nuestro país.

Esta cifra supone un fuerte crecimiento en los últimos tiempos ya que se ha pasado de 60.000 a 75.000 unidades en sólo dos años. Concretamente en este ejercicio se ha visto un aumento muy fuerte de las matriculaciones de nuevos vehículos, con un crecimiento superior a un 9% en los nueve primeros meses del año. Este impulso ha sido debido, según los dirigentes de la compañía, gracias a haber efectuado una inversión superior a 900 millones de euros en su flota nacional en los últimos tres años para asumir este crecimiento. “Vemos nuestro presente con orgullo y nuestro futuro con ilusión”, ha señalado el directivo. Northgate dispone en este momento de 36 centros propios y 49 talleres que cubren la totalidad del territorio español y gestiona un equipo de 1.460 empleados que llevan a cabo todos los servicios, desde la atención comercial y administrativa hasta la posventa.

El director comercial de la empresa, Eduardo González de la Rocha dio las cifras de crecimiento de la compañía que paso de cincuenta mil vehículos en 2018 a sesenta mil en 2022 y los acule setenta y cinco mil. Destacó además que el renting flexible convive con un renting fijo y mantiene sus mismos estándares de servicio, disponibilidad y sustitución inmediata. Además, se han desarrollado nuevas líneas de negocio como soluciones de frío, acuerdos telemáticos y la marca de vehículos de ocasión de Northgate para, empresas y empleados con unidades seleccionadas por historial de mantenimiento y bajo kilometraje. Por último, se ha prestado especial atención a la oferta de vehículos eléctricos en España bajo la modalidad de renting flexible.