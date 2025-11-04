Paula Echevarría y William Levy, la pareja de galanes que promete una noche divertida en 'El Hormiguero', se reúnen en el plató de Antena 3 para desvelar en el programa de las hormigas más célebres de la televisión española todos los detalles de su nueva serie, 'Camino a Arcadia', que llega el próximo lunes 10 de noviembre a la plataforma de streaming SkyShowtime.

'Camino a Arcadia', la nueva producción de William Levy, presenta al actor cubano como protagonista y productor en una historia que promete combinar emoción, misterio y redención. La serie cuenta con la participación de Paula Echevarría, quien regresa a la televisión tras varios años alejada de los papeles principales, desde el final de 'Velvet' en 2019. Consta de seis episodios, y los tres primeros estarán disponibles el 10 de noviembre; los restantes se estrenarán semanalmente. La trama sigue la vida de Pablo, un hombre que aparenta tenerlo todo en la tranquila ciudad de Arcadia: un hogar estable, el cariño de su hijo Bruno y el respeto de sus vecinos, gracias a su labor como entrenador del equipo juvenil de lucha canaria. Sin embargo, bajo esa calma se esconde un pasado oscuro que amenaza con salir a la luz. Años atrás, Pablo vivió en México, inmerso en un mundo peligroso del que logró escapar para proteger a su hijo. Su nueva vida representa una oportunidad de redención, aunque el peso de su historia pasada podría poner en riesgo la paz que tanto le ha costado construir.

Paula Echevarría y William Levy, dos galanes que conquistan la televisión española

Paula Echevarría Colodrón nació el 7 de agosto de 1977 en Candás, Asturias. Iniciósu carrera en la televisión en el año 2000 con apariciones en series como 'Al salir de clase', 'Policías' y 'Compañeros'. En 2007 protagonizó 'Luz de domingo', nominada a los Premios Goya y candidata al Oscar. Al año siguiente, participó en 'Sangre de mayo', también seleccionada para competir por el Oscar. Entre 2010 y 2013 interpretó un papel principal en 'Gran Reserva'. Su popularidad aumentó con 'Velvet' entre 2014 y 2016. En 2022 fue jurado en 'Got Talent España'. Su influencia en la moda se consolidó con su blog 'Tras la pista de Paula', convirtiéndola en un referente en redes sociales. En 2024 debutó como modelo en la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid desfilando para Michael Costello.

Paula Echevarría con look para primavera. Gtres

William Gutiérrez Levy nació en Cojímar, Cuba, el 29 de agosto de 1980). Tras emigrar a Estados Unidos en su adolescencia, estudió actuación en Miami, Los Ángeles y Ciudad de México. Comenzó como modelo y luego debutó en la televisión con producciones como ‘Olvidarte jamás’, ‘Mi vida eres tú’ y ‘Acorralada’. Alcanzó la fama internacional con ‘Cuidado con el ángel’ y ‘Sortilegio’, consolidándose como uno de los galanes más populares de la pantalla. Su carrera cinematográfica incluye películas como ‘Retazos de vida’, ‘The Single Moms Club’, ‘Addicted’ y ‘Resident Evil: The Final Chapter’. Además de su trabajo artístico, ha apoyado causas solidarias y mantiene una fuerte conexión con sus raíces latinas y su público internacional.

Resto de los invitados de 'El Hormiguero' para esta semana

Mañana miércoles será turno del cantante Sergio Dalma, quien sigue activo dentro del panorama musical, publicando su nuevo disco 'Ritorno a Vía Dalma', en el que el cantante ha regresado a Italia y ha colaborado con grandes artistas de la talla de Mina, Laura Pausini o Battiato. Además, el intérprete de Sabadell recorrerá España con una nueva gira que surge de este último trabajo profesional. El jueves, Juan del Val (ganador del Premio Planeta 2025) visitará 'El Hormiguero' para presentar su novela 'Vera, una historia de amor', que llega a las mejores librerías tanto físicas como digitales de nuestro país este miércoles.