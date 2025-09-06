La petrolera Plenergy presenta un plan de expansión que llegará a 500 gasolineras en dos años

Con la inauguración de la estación de servicio número 71 en Andalucía, la petrolera Plenergy continúa su plan de apertura de gasolineras de bajo coste en España que prevé alcanzar los 350 puntos de venta este mismo año y llegar al medio millar de gasolineras a final de 2027.

Plenergy es la empresa más activa en el sector de las estaciones de servicio de bajo precio y ya cuenta al día de hoy con 330, estaciones operativas entre España y Portugal. La mayor presencia de esta marca se da en Andalucía y Valencia, donde se superan en cada una de estas regiones las setenta gasolineras. Un crecimiento espectacular ya que el primer punto de venta en Andalucía se inauguró en 2018 en la localidad almeriense de Vera.

Según José Rodríguez de Arellano, CEO de Plenergy, se ofrece una opción de repostaje accesible y eficiente, que puede suponer un ahorro de hasta 400 euros al año. Y señala que “mantenemos nuestro compromiso con ofrecer la mejor calidad al mejor precio. Nuestro objetivo es continuar con esta expansión para que todos puedan beneficiarse del ahorro y la calidad que definen a nuestra marca”.

Bajo este modelo, la compañía prevé alcanzar más de 350 estaciones en España y Portugal a cierre de 2025, cumpliendo su objetivo anual de 80 nuevas aperturas, mientras avanza de forma sostenida hacia la meta de 500 estaciones operativas en 2027. Ha registrado más de 55 millones de repostajes anuales y 1.300 millones de litros vendidos, según datos de 2024. La red de gasolineras Plenergy se abastece de los principales operadores petrolíferos del país, lo que garantiza la máxima calidad del combustible que ofrecen a los consumidores. Además, su combustible incorpora únicamente aditivos recomendados por expertos del sector, garantizando el buen funcionamiento del vehículo.

Todas sus estaciones de servicio cuentan con un mecanismo de repostaje accesible y sencillo, así como atención en horario diurno y sistemas de vigilancia 24 horas. Además, todas las estaciones disponen de máquinas de inflado de neumáticos gratuitas, más del 65% cuentan con cargadores eléctricos y más de 50 de ellas disponen de lavaderos.