El Rallye de Madrid volvió a atraer las carreras de clásicos a la zona centro

La Comunidad de Madrid volvió a ser escenario de una competición automovilística de rallyes como hacía muchos años que no sucedía. Esta vez, el Rallye de Madrid, que contó con el patrocinio del diario La Razón, fue la última carrera del Campeonato de España de esta especialidad en la categoría de automóviles históricos.

El Rallye de Madrid volvió a atraer a las carreras de clásicos a la zona centro LR

La prueba recordaba, por climatología y recorrido, las grandes épocas de los rallyes madrileños y se ha convertido en un punto de partida clave para futuras ediciones. No fue nada fácil para los organizadores —la Escudería Madrid Histórico y la Agrupación Deportiva Etcétera—, responsables de la logística y el desarrollo de la prueba. Frío, viento, lluvia y niebla fueron condicionantes añadidos a un recorrido que atravesaba algunos de los tramos más exigentes de la zona oeste de la Comunidad de Madrid, además de sectores en las provincias de Toledo y Ávila, incluyendo especiales como La Bizca o Almorox, ambos a doble pasada. El sábado se disputaron los tramos de Cenicientos, El Piélago y los puertos de Serranillos y Mijares, también estos dos últimos con doble pasada, completando un total de 414 kilómetros de recorrido —126 de ellos cronometrados— divididos en tres especialidades: velocidad, regularidad sport y regularidad básica.

Porsche 911 LR

Todas las categorías estaban abiertas a vehículos con más de treinta años o a modelos de grupos como Kit Car, Siluetas o World Rally Car, lo que aportó un espectacular colorido a la prueba, cuya salida y meta se situaron en el Palacio del Infante Don Luis, en Boadilla. En el apartado de velocidad, la victoria fue para Manuel Muniente y Diego Rodríguez con su BMW M3, por delante de los gallegos Javier e Iván Bouza con un impecable Ford Escort RS2000, resultado que les permitió proclamarse campeones absolutos de la temporada. El pódium lo completaron Asier Santamaría y Roberto Rentería con un Ford Sierra Cosworth.

El apartado de Regularidad Sport fue uno de los más exigentes debido a que las condiciones climatológicas hicieron que las medias impuestas fueran muy difíciles de cumplir en las zonas más complicadas de los tramos. La niebla y la lluvia obligaron a los pilotos a emplearse a fondo, en ocasiones casi como si se tratara de un rallye de velocidad. La victoria fue para los asturianos Fran Martínez y José Manuel Villamayor, que lideraron la clasificación desde el primer tramo con su Ford Sierra Cosworth, superando a los mallorquines Jaime y Enrique Carbonell, también con un Sierra Cosworth. El tercer puesto fue para el Peugeot 205 de Aitor y Asier Llanos.

En Regularidad, el título de campeones fue para Darío José García y Emilio Pascual con su BMW 325, aunque en esta prueba quedaron por detrás, por apenas dos décimas, de otra leyenda de los rallyes de los años 90: Mia Bardolet, quien, acompañado por Carles Sasplugas y a bordo de una preciosa unidad de Seat 1400, logró la victoria. La tercera posición fue para el VW Golf de Esteban Munné y Olga Feliú.