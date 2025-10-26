El truco casero para eliminar las gotas de lluvia del coche: solo requiere unos pocos minutos

Con la llegada del otoño y las primeras lluvias generalizadas en buena parte de España, muchos conductores se enfrentan a un problema recurrente: las antiestéticas marcas de agua que quedan sobre la carrocería y los cristales del coche. Estas manchas pueden deteriorar el brillo del vehículo y, con el tiempo, afectar a la pintura si no se eliminan correctamente.

El origen de estas manchas está en los minerales presentes en el agua, especialmente el calcio y el magnesio. Cuando el coche se seca al sol o el agua se evapora por completo, los residuos minerales permanecen sobre la superficie, dejando un rastro blanquecino difícil de eliminar.

En redes sociales, cada vez más conductores comparten un método que promete acabar con el problema sin esfuerzo: una toalla de secado de microfibra pensada para absorber las gotas antes de que se evaporen. El creador de contenido @bassmotor ha demostrado en un breve vídeo cómo una simple pasada con este accesorio puede dejar la carrocería impecable, sin marcas ni rayas.

Estas toallas, disponibles en distintos tamaños, destacan por su suavidad y capacidad de absorción. Algunos modelos permiten secar gran parte del vehículo en pocos minutos.