Juan José, mecánico, explica el desconocido motivo por el que tu coche gasta más combustible

En un video que se ha vuelto viral en TikTok, el mecánico Juan José, del taller “Talleres Ebenezer”, ha revelado una de las causas más comunes —y menos conocidas— por las que muchos conductores ven aumentar el consumo de combustible de sus vehículos: no cambiar el filtro de aire a tiempo.

En su publicación, el profesional explica de forma sencilla que el filtro de aire es el encargado de limpiar el aire que entra al motor, el cual es esencial para la combustión. “Por ahí pasa el aire que respira el motor”, señala Juan José. Sin embargo, cuando el filtro está sucio o atascado, el motor recibe menos oxígeno del necesario.

“El motor sigue queriendo filtrar aire igual, pero como entra menos, compensa con más combustible”, explica el mecánico. Este desequilibrio no solo hace que el coche gaste más gasolina o diésel, sino que también genere más gases con carbonilla, aumentando la contaminación y reduciendo el rendimiento del vehículo.

Además del consumo excesivo, un filtro obstruido puede provocar pérdida de potencia, funcionamiento irregular e incluso daños a largo plazo en el sistema de inyección o en el catalizador.

Juan José recomienda revisar y cambiar el filtro de aire periódicamente, según las indicaciones del fabricante o, como norma general, cada 10.000 a 15.000 kilómetros. ''Es una pieza económica y fácil de sustituir'', explica y cambiarla a tiempo puede ayudarte a ahorrar combustible y mantener el coche en mejor estado.