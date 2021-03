Desalojan en Cartagena un local de ocio nocturno con 150 personas en su interior

Seis patrullas de la Policía Local de Cartagena participaron este sábado en el desalojo de un establecimiento de ocio de la Alameda San Antón en cuyo interior se encontraban 157 personas, superando el aforo máximo permitido.

El operativo contó con la colaboración de la Policía Nacional y se saldó con una sanción al propietario del local, que se enfrenta a una multa de entre 30.001 y 600.000 euros, informaron fuentes municipales en un comunicado.

Se trata de una infracción muy grave, recogida en el artículo 35 de la Ley 4/2015 de 30 de marzo de Protección a la Seguridad Ciudadana, referente a la celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad correspondiente por razones de seguridad pública.

El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Pedro Torralba, ha recordado que “este tipo de acciones tienen consecuencias. No se puede tolerar que, a estas alturas, y después de lo que esta pandemia está suponiendo para muchos de sus compañeros hosteleros, se actúe con tanta irresponsabilidad”.

“Estas infracciones ponen en peligro a las personas que van al local, a quienes trabajan en él y dan una imagen muy perjudicial de la hostelería, aunque no se corresponda con lo que hace la mayoría”, ha añadido Torralba.

Un centenar de denuncias

Además de esta intervención, los efectivos de la Policía Local han interpuesto 99 sanciones más en el municipio de Cartagena durante este fin de semana.

La mayor parte de las infracciones, 48, se deben al incumplimiento del toque de queda; 29 por no llevar puesta la mascarilla o hacerlo de forma incorrecta; doce por circular en vehículos más no convivientes de lo legalmente establecido; siete por reunirse en grupos de más de cuatro personas en la vía pública; una al propietario de una vivienda en la que se produjo una reunión con varios no convivientes; una por fumar en la vía pública y otra por incumplir el cierre perimetral de la Región.

Además, los agentes instalaron 31 controles en diferentes carreteras del municipio en los que supervisaron 620 vehículos.