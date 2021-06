Casado, en Murcia: “Si Sánchez viera su mala gestión, se haría una moción de censura a sí mismo”

Con el mar de Cartagena de fondo, el Partido Popular ha escogido la ciudad portuaria para celebrar este sábado su cumbre de alcaldes por dos motivos. Primero, para arropar a Noelia Arroyo en el día en que ha sido investida como nueva alcaldesa del municipio de cara a los próximos dos años de legislatura. Y segundo, para reivindicar la Región de Murcia como “epicentro del cambio político en España” que se ha forjada a raíz de una fallida moción de censura contra el PP.

El presidente del PP, Pablo Casado, ha clausurado este congreso pidiendo un minuto de silencio para las niñas de Tenerife asesinadas por su padre.

Además, ha incidido en que si Pedro Sánchez “viera lo que está haciendo, se haría una moción de censura a sí mismo. Pero prefiere ceder España a ceder el mando. Vender lo que ha sido una historia de éxito a ceder el poder que tan mal ejerce”.

En clave nacional, Casado ha cargado contra Pedro Sánchez por haberse “entregado a los independentistas”. Le ha acusado de haber cedido “sin intentar llamar a los partidos moderados como hizo en 2015. Se ha entregado a Bildu a cambio de mancillar la memoria de las víctimas del terrorismo que lo único que piden es que haya un perdón, y que no se reivindique a los herederos de esta organización terrorista”.

Una decisión que ha achacado a una falta de interés por parte del PSOE nacional. “No le apetece pactar con quienes queremos apostar por España. Sánchez no engaña a nadie”. Además, ha insistido, se está instalando “en el síndrome de Estocolmo con los independentistas, radicales y batasunos, creyendo que buscan concordia y convivencia, y es una irresponsabilidad que no vamos a aceptar”.

“Nosotros apostamos por la concordia y la convivencia, pero en el marco de la ley, de los tribunales, y no con los que delinquen y nos agreden en nuestras casas, con quienes nos insultan. Si Sánchez ha sido secuestrado es porque ha querido. El pago que le piden es la Constitución, y ese rescate no vamos a permitir que se pague”.

De cara a las reivindicaciones regionales Casado ha prometido que si llega a gobernar, llamará al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia como Juan de la Cierva, tras la negativa del Ministerio de Fomento de permitir ese nombre.

Ha reivindicado la necesidad de que la Comunidad cuente con la llegada del AVE así como el Corredor Mediterráneo, y ha asegurado que pedirán un Plan de Vertido Cero en el Mar Menor. “Debemos proteger la laguna salada más grande de Europa”.

La cumbre “2 años de Gobiernos por la Libertad” ha congregado a alcaldes de ciudades de más de 20.000 habitantes como José Luis Martínez-Almeida (Madrid), Jorge Azcón (Zaragoza), Luis Barcala (Alicante), José María Bellido (Córdoba), Xavier García Albiol (Badalona), Ramón Fernández-Pacheco (Almería) y Gema Igual (Santander).

La moción de las “cloacas”

El presidente de la Región de Murcia y del PP murciano, Fernando López Miras, tras señalar que Arroyo será “un referente en los líderes locales de todo el PP”, ha recordado que mientras el gobierno del PP estaba preocupado salvando vidas, “en las cloacas del Gobierno central se estaba fraguando una moción de censura”.

“La reconstrucción de España pasa por la unificación del centro derecha”, ha remarcado el presidente autonómico, antes de agradecer a Teodoro García Egea su intervención en dicha estrategia política de PSOE y Ciudadanos, “que truncó la hoja de ruta sectaria de los socialistas. Sin ti, nada hubiera sido posible”.

De la misma manera, también ha sacado los últimos resultados del barómetro electoral del CEMOP, que dejaba al PP murciano a un escaño de conseguir la mayoría absoluta. “Te la vamos a dar en la Región de Murcia en 2023″.

López Miras, además, ha enfatizado que la Región de Murcia se ha convertido en una tierra fundamental para el desarrollo económico del país, y ha reivindicado infraestructuras como la defensa del trasvase Tajo-Segura.

“No podemos crecer sin infraestructuras. Cartagena es una de las capitales del Mediterráneo. No puede ser que no tengamos prevista ni la Alta Velocidad o que se demore el Corredor Mediterráneo. Esta Región sería mucho más si nadie le pusiera piedras en el camino”.

López Miras ha reprochado al Gobierno central que les haya “dejado solos en la peor pandemia que hemos vivido”, y que se ha gestionado “de forma eficiente”, lo que ha permitido, según ha remarcado, “que seamos una de las comunidades autónomas más seguras de España, gracias a decisiones valientes que hemos tomado porque el gobierno central no quería tomar”.

Debilitando al PSOE

El secretario general del PP, el también ciezano Teodoro García Egea, ha puesto en valor la importancia que ha ido cobrando en los últimos meses el partido. De hecho, ha remarcado que “la pandemia ha debilitado a unos gobiernos, como se ha demostrado con el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y ha fortalecido a otros, como bien lo demuestra la gestión de Martínez-Almeida en Madrid”.

Rodeada de los alcaldes y la cúpula del PP, la recién elegida alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo, visiblemente emocionada, ha celebrado la recuperación de la Alcaldía tras cinco años sin gobernar. “Aspiro a hacerlo como lo hacen los alcaldes de nuestro país”.

Se ha deshecho en halagos para el partido, poniendo el foco en el apoyo que recibió hace dos años a la hora de pactar el Gobierno municipal. “Es el único partido que entendió que formábamos un gobierno estable que evita la parálisis, el bloqueo, la incertidumbre, el aislamiento o la bronca”.

De hecho, ha insistido en que la alternativa era tener como representante político “a un hombre doblemente condenado por delitos violentos. Eso lo evitamos gracias al PP, y a la magnífica negociación que llevamos a cabo”.

Así lo ha dicho, precisamente, porque la dirigente a la que releva, Ana Belén Castejón, fue expulsada del PSOE tras el pacto de gobernabilidad con el PP. “A mi compañera le hicieron elegir entre el PSOE o Cartagena y eligió Cartagena. Fue traicionada por su propio partido”.

Respaldo de Madrid

Por su parte, Martínez-Almeida ha puesto de relieve la importancia de Cartagena para los madrileños. “Venimos a esta Región porque es una tierra maravillosa, y porque peregrinamos al epicentro del cambio político que ha habido en España”.

Asimismo, ha tenido palabras para el presidente nacional. “Hace dos años confiaste en nosotros para ser candidatos a las Alcaldías, y desde entonces trabajamos para llevarte al Palacio de la Moncloa”.

Además, se trata de un partido que cobra cada vez más fuerza, sobre todo ante los últimos acontecimientos que azotan la política nacional, como lo son los indultos a los presos políticos del “procés” de Cataluña. “Pedro Sánchez podrá indultar a los golpistas, pero los españoles no le van a indultar a él”.