López Miras exige más lealtad al ministro Luis Planas, que evita defender el trasvase

La visita del ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, a la Región de Murcia ha dejado pocos compromisos y mucha indignación. Para empezar, porque de su llegada a la Comunidad no se dio cuenta al Gobierno regional, cuyo presidente, Fernando López Miras, señaló como “simbólica” dicha “falta de lealtad institucional así como falta de colaboración entre administraciones”.

Planas, que ha visitado Jumilla para mantener una reunión con el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Protegida, ha asegurado ante los medios que su visita a la Región era para "trabajar juntos y solucionar problemas", antes de reprochar al presidente murciano que "muestre un permanente enfrentamiento". "El tema del agua no se puede convertir en un tema de conflicto", ha espetado.

No obstante, desde el punto de vista autonómico la lectura es completamente distinta. López Miras ha pedido al ministro que llevara a la Comunidad más que una foto. "Tiene que dar una solución real a los agricultores del Altiplano a partir de 2027, cuando la Unión Europea ha establecido el cierre de los acuíferos". El dirigente regional ha reiterado que el Gobierno murciano no ha tenido "constancia ni información oficial sobre la visita", así como no ha sido invitado al acto de la D.O. de Jumilla.

De la misma manera, el presidente no ha querido dejar pasar la oportunidad de exigirle al ministro que reivindicara públicamente que el Gobierno de España de Pedro Sánchez "no cierre el 40 por ciento del trasvase Tajo-Segura antes de que termine el año".

Según ha incidido, es imprescindible "un nuevo trasvase del Tajo-Segura en noviembre para los agricultores que ya están empezando a tener necesidades y restricciones por el año hidrológico que tenemos".

"Espero que venga a decir algo; si viene simplemente a hacer una foto, ya sí que entenderé por qué no ha avisado al Gobierno de la Región", ha advertido López Miras. "El ministro era conocedor de que, si viene solo a buscar una foto con los agricultores honrados y trabajadores que tan mal lo están pasando en la Región, el Gobierno murciano lo denunciaría".

El ministro, por su parte, ha asegurado en referencia al trasvase que el Tajo-Segura “es una cuestión que está bajo la tutela del Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera”, y que actualmente “tenemos el caudal que tenemos”, e incide en que hay que hacer “un uso racional y prudente”.

Planas ha insistido en que "debe utilizarse lo mejor posible, y puso en valor los 44,9 millones de euros destinados por su Ministerio para modernización del regadío en la Comunidad. "El Ministerio de Agricultura es el responsable del regadío y de su modernización y, desde luego, le puedo asegurar que haremos todo lo posible para que cada regante que necesite esa agua la pueda aprovechar al máximo".

Asimismo, ha apelado al uso de otras energías como las renovables, “con costes energéticos inferiores y también teniendo en cuenta otras alternativas como aguas no convencionales, reutilización de aguas o desalación, que ya son conocidas y se aplican en la Región”, ha zanjado.

“Sin agua no hay sostenibilidad”

No obstante, las propuestas del ministro no aportaron las soluciones esperadas. Desde el PP, el secretario ejecutivo de Agua y Agricultura de la Región, Jesús Cano, ha reprochado que "sin agua no hay sostenibilidad ni rentabilidad".

Ha lamentado que el ministro "se vaya de la Región sin dar solución a los agricultores murcianos, plegándose, de este modo, a las decisiones ideológicas de la ministra de Pedro Sánchez", a lo que añade que "negar el agua a los regantes no es hacer un uso racional del trasvase".

Cano también ha denunciado la “deslealtad” de Planas por no avisar de su visita al Gobierno regional, y le ha acusado de “vender humo” en el trasvase, los acuíferos, o la viticultura. “Lo único que sí garantiza el Gobierno de Sánchez es una inasumible subida de precios de todas las materias primas que cada vez hace más difícil el desarrollo de la actividad agraria y la producción de alimentos, ha lamentado Cano.