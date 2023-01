Atracan a punta de pistola una gasolinera en Lorca

La oleada de inseguridad que atraviesa el municipio murciano de Lorca deja tras de sí un nuevo episodio de violencia. Apenas faltaban diez minutos para que fueran las diez de la noche, cunando una banda de tres personas, camufladas con pasamontañas y guantes, irrumpieron en la conocida gasolinera de Las Palmeras reduciendo y tirando al suelo al empleado que en ese momento se encontraba trabajando. Una terrorífica situación que ha aumentado la inseguridad en el municipio, y que se suma a la oleada de delincuencia que desde hace meses denuncian vecinos y formaciones políticas.

Al parecer, los ladrones se llevaron el dinero de la caja, así como múltiples artículos del establecimiento. Y no solo eso, sino que también le robaron al trabajador enseres personales y su propio coche, que utilizaron para darse a la fuga tras el robo. “Los casos de robos, hurtos, agresiones y saqueos de viviendas se suceden continuamente. No estamos hablando de un episodio aislado, sino de delitos que se vienen acumulando de forma sostenida en el tiempo en los últimos años, tal y como ha recogido el propio Ministerio del Interior en sus informes trimestrales de criminalidad”.

Así lo asegura la edil de seguridad ciudadana en el Ayuntamiento de Lorca por el Partido Popular, María Belén Pérez, quien advierte que en esta ocasión se han enfrentado a un atraco “con al menos un arma de fuego con la que encañonaron al trabajador para robar todo el dinero en efectivo de la caja, además de efectos personales del empleado”.

La concejala asegura que ante esta evidencia, el Gobierno municipal “no puede seguir escondiendo la cabeza debajo del ala”. A su juicio, la gestión de la delincuencia en Lorca está fallando porque quienes tienen la responsabilidad política y poner los medios para solucionar esta “oleada de inseguridad se empeñan en mentirnos diciendo que aquí no pasa nada. ¿Qué tiene que pasar en Lorca para que el PSOE reaccione, ponga más agentes de policía y guardia civil a patrullar el municipio y podamos controlar la situación? Está claro que la delincuencia se les ha ido de las manos. Negar la evidencia es autoengañarse. No se puede seguir así, no se puede contestar con soberbia ante la delincuencia”.

Por ese motivo, ha anunciado que van a exigir oficialmente que el Ayuntamiento reúna de forma inmediata la Comisión Municipal de Seguridad Ciudadana, en la que ofrecerá la mano tendida “aportando la experiencia en la gestión contra la delincuencia con la que contamos”.

“Queremos ayudar, y queremos que nos dejen ayudar. No puede ser que cada mañana nos levantemos con más y más delitos. Ayer denunciábamos casos en varias pedanías, el viernes un intento de violación, hoy un atraco a mano armada. La respuesta por parte del Ayuntamiento y de la Delegación del Gobierno no está a la altura de lo que los lorquinos se merecen”, asevera Pérez..