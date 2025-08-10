Un accidente de coche múltiple de madrugada en Mazarrón deja cuatro heridos

Cuatro personas han resultado heridas esta pasada madrugada en un accidente en el cruce de las calles Río Argos y Río Guadalentín del Puerto de Mazarrón, en Mazarrón, según informaron fuentes del 112.

El Centro de Coordinación de Emergencias recibió varias llamadas a las 00.50 horas avisando del accidente en el que se habían visto implicados varios vehículos y en el que estaban afectadas cuatro personas, una de ellas atrapada dentro de uno de los coches.

Hasta el lugar del accidente se desplazaron Policía Local de Mazarrón, bomberos del Consorcio de Extinción de Incendios y Salvamento de la Región de Murcia, dos ambulancias de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 y una ambulancia de Cruz Roja.

Tras estabilizar a los cuatro heridos, estos fueron trasladados al Hospital General Universitario Santa Lucia de Cartagena por una ambulancia de traslado y otra de Cruz Roja.