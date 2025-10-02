En directo, última hora de la Flotilla | Casi 30 barcos navegan hacia Gaza tras el abordaje del Ejército israelí

La Flotilla Sumud, integrada por decenas de embarcaciones con ayuda humanitaria rumbo a Gaza, continúa su travesía pese a las repetidas intercepciones de Israel. Hasta el momento, trece barcos han sido detenidos por las fuerzas marítimas israelíes, mientras que treinta lograron avanzar. La organización denunció que las intercepciones se produjeron en aguas internacionales y que algunas naves fueron embestidas o atacadas con cañones de agua. Entre los retenidos se encuentran alrededor de 200 personas de distintas nacionalidades, incluyendo 30 españoles, así como ciudadanos de Italia, Turquía, Malasia, Francia, Brasil, Colombia y Estados Unidos, cuyo paradero aún es incierto. La Flotilla reafirmó que su misión busca romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario hacia Gaza.

Las detenciones han generado reacciones diplomáticas y protestas en distintos países. Gobiernos como los de Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela, Malasia y Turquía han condenado la intervención israelí, mientras que otros, como España, Francia, México y Uruguay, exigieron garantías de seguridad para sus ciudadanos. El presidente colombiano Gustavo Petro calificó la detención de dos compatriotas como un “secuestro” y anunció la ruptura de relaciones con Israel. En paralelo, organizaciones civiles y sindicatos convocaron manifestaciones en ciudades de Europa y América Latina para respaldar la misión y denunciar la “agresión” contra los barcos humanitarios, mientras el mundo permanece atento al desenlace de la expedición en las últimas millas hacia Gaza.