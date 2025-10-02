En directo
En directo, última hora de la Flotilla | Casi 30 barcos navegan hacia Gaza tras el abordaje del Ejército israelí
Las fuerzas israelíes usaron cañones de agua y bombas aturdidoras para obligar a los tripulantes a apagar los motores durante el abordaje
La Flotilla Sumud, integrada por decenas de embarcaciones con ayuda humanitaria rumbo a Gaza, continúa su travesía pese a las repetidas intercepciones de Israel. Hasta el momento, trece barcos han sido detenidos por las fuerzas marítimas israelíes, mientras que treinta lograron avanzar. La organización denunció que las intercepciones se produjeron en aguas internacionales y que algunas naves fueron embestidas o atacadas con cañones de agua. Entre los retenidos se encuentran alrededor de 200 personas de distintas nacionalidades, incluyendo 30 españoles, así como ciudadanos de Italia, Turquía, Malasia, Francia, Brasil, Colombia y Estados Unidos, cuyo paradero aún es incierto. La Flotilla reafirmó que su misión busca romper el bloqueo y abrir un corredor humanitario hacia Gaza.
Las detenciones han generado reacciones diplomáticas y protestas en distintos países. Gobiernos como los de Colombia, Chile, Bolivia, Venezuela, Malasia y Turquía han condenado la intervención israelí, mientras que otros, como España, Francia, México y Uruguay, exigieron garantías de seguridad para sus ciudadanos. El presidente colombiano Gustavo Petro calificó la detención de dos compatriotas como un “secuestro” y anunció la ruptura de relaciones con Israel. En paralelo, organizaciones civiles y sindicatos convocaron manifestaciones en ciudades de Europa y América Latina para respaldar la misión y denunciar la “agresión” contra los barcos humanitarios, mientras el mundo permanece atento al desenlace de la expedición en las últimas millas hacia Gaza.
Turquía acusa a Israel de "acto terrorista" al interceptar la flotilla de Gaza
El Ministerio de Asuntos Exteriores de Turquía acusa a Israel de “un acto de terrorismo” al interceptar una flotilla activista con destino a Gaza con ayuda humanitaria. “El ataque de las fuerzas israelíes en aguas internacionales contra la flotilla Global Sumud, que se dirigía a entregar ayuda humanitaria al pueblo de Gaza, es un acto de terrorismo que constituye la más grave violación del derecho internacional y pone en peligro la vida de civiles inocentes”, afirma el ministerio en un comunicado.
Hamás pide a los países condenar la "piratería israelí" y actuar de inmediato
El grupo islamista Hamás ha lanzado un mensaje a la comunidad internacional para pedir que los países se pronuncien con claridad frente a lo que denomina "piratería israelí". Al mismo tiempo, insiste en que no basta con declaraciones simbólicas, sino que son necesarias medidas concretas. En consecuencia, reclama pasos urgentes para salvaguardar a los activistas y a sus naves. Esta interceptación “en aguas internacionales, así como la detención de activistas y periodistas” a bordo de los barcos “constituye un acto de agresión traicionero que se suma al oscuro historial de crímenes cometidos” por Israel, afirmó Hamás en un comunicado.
Interceptan el barco en el que viajaba la eurodiputada Rima Hassan
El barco en el que viajaba la eurodiputada franco-palestina Rima Hassan fue interceptado por el ejército israelí, según un mensaje publicado por su equipo en las redes sociales esta mañana. La eurodiputada le dijo al periódico francés "Le Monde" que los miembros de las fuerzas navales israelíes "interceptan los barcos uno por uno. Empezaron con los barcos que estaban en primera línea. Están, creo, en proceso de hacer transbordos a un gran buque militar que acompaña a los comandos israelíes en su despliegue. Realizan incursiones con Zodiacs".
Veinte barcos de la flotilla ya han sido interceptados por el ejército israelí
Según el rastreador de la flotilla, a las 7 a.m. 20 barcos ya habían sido interceptados por el ejército israelí, pese a todo, la Flotilla anunció que continuaría su viaje a la Franja de Gaza.
Flotilla dice que continúa hacia Gaza a pesar de las intercepciones israelíes
La flotilla de Gaza ha explicado que continúa su viaje hacia el territorio palestino devastado por la guerra a pesar de la interceptación de varias de sus embarcaciones por parte de la marina israelí el miércoles por la noche. Israel detuvo varios barcos, según informó el Ministerio de Asuntos Exteriores israelí. El portavoz de la flotilla, Saif Abukeshek, informó de 13 embarcaciones con un total de 200 personas a bordo. Entre los pasajeros de las embarcaciones interceptadas se encontraba la activista sueca Greta Thunberg, a quien las autoridades israelíes mostraron recuperando sus pertenencias rodeada de hombres armados.
Buenos días, comenzamos el seguimiento con las últimas noticias sobre la interceptación de la Flotilla con ayuda humanitaria hacia Gaza tras ser interceptada por las fuerzas navales de Israel.
